Infantino n'est pas un dictateur

0

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bonne nouvelle du jour, la FIFA est une démocratie en pleine santé.Et c'estlui même qui le dit. Alors qu'il est en train de chambouler le petit monde du football mondial avec son idée de Coupe du monde à 48 équipes, Gianni Infantino promet un débat ouvert et non tronqué. Lors d'une conférence à Dubaï, il a osé ces paroles rassurantes : «La prochaine étape, c'est ce Conseil de la FIFA qui doit se réunir le 9 janvier prochain au cours duquel l'idée sera proposée et discutée, et sans trace de Coup d'État à l'horizon. Pour l'instant.