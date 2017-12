Infantino assure qu'il n'y a pas de dopage dans le foot russe

MR

Ce n'est pas le moment de se froisser avec les hôtes.Alors que les petits-fours commencent à tourner dans les salons du Kremlin, où aura lieu le tirage au sort de la Coupe du Monde 2018, Gianni Infantino a tenu à soutenir la Russie face au scandale de dopage d'État qui secoue le pays. Et si les accusations touchent surtout les sports olympiques (un tiers des médailles remportées à Sotchi ont été retirées et la fédération d'athlétisme est soumise à des suspensions), le président de la Fifa a voulu insister sur le fait que le football, lui, était au-dessus de tout soupçon.» , a assuré le Suisse lors d'une conférence de presse. «À suivre : la conférence de presse de Gianni pour expliquer que même si la Russie a tiré le Pérou , le Costa Rica et l' Australie , cela n'a rien à voir avec des boules chaudes.