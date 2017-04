Indice UEFA : la France double l'Angleterre

0

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On dit merci qui ?Merci Monaco et Lyon ! Avec les bons résultats récents des deux clubs nationaux en Coupes d'Europe (demi-finale de Ligue des champions pour le club de la Principauté, demi-finale de la Ligue Europa pour les Gones), la France vient de dépasser l' Angleterre à l'indice UEFA. Les scores sont serrés : 14,083 points pour l'Hexagone, contre 14,071 pour le royaume du Nord et 13,416 pour l' Italie . À titre de comparaison, la France n'a compté que 11,083 points la saison dernière.En tête, on retrouve évidemment l' Espagne et l' Allemagne (14,571 points). Deux petites finales pour aller chercher la place de dauphin ?