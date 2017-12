Independiente prend une petite option sur la Sudamericana

AC

Independiente à un match du Graal.Le club argentin a pris une option en finale de la Copa Sudamericana (l'équivalent de la Ligue Europa en Amérique du Sud) en remportant le match aller face à Flamengo (2-1). Dans un Libertadores de América bouillant, les joueurs d'Ariel Holan ont su renverser la tendance après l'ouverture du score brésilienne. Les héros s'appellent Emmanuel Gigliotti et Maximiliano Meza. Grâce à son but inscrit à l'extérieur, Flamengo peut aussi et logiquement croire au sacre, et ainsi succéder à un autre tenant du titre brésilien, Chapecoense, sacré champion à titre posthume l'an passé.Le buteur de Flamengo s'appelle d'ailleurs Rever...