Incroyable Chelsea !

Dominés par des Citizens incapables de convertir leurs occasions, les Blues se sont offert une superbe victoire pour conserver leur place de leader. Grace à un Costa monstrueux et un Willian enfin de retour, les Londoniens laissent une énorme impression de puissance.

Manchester City 1-3 Chelsea

Le credo ? Pressing et rythme

KDB pioche, Costa en profite

Et Willian acheva Manchester City . Au bout d'un contre splendide, la frappe du Brésilien trouve le chemin des filets. Soumis à la fatalité, Claudio Bravo ne plonge même pas. Ce Chelsea -là était destiné à gagner. Après avoir été mené d'un but, après avoir été dominé de bout en bout, après avoir semblé largement inférieur à son adversaire. Mais voilà, le football est une affaire de points et ne récompense pas toujours le meilleur. Ce samedi, il a en revanche récompensé la combativité, l'espoir et l'esprit collectif. Le symbole ? Willian justement, l'auteur du but victorieux. Lui, le revenant, pas titularisé depuis huit rencontres après avoir été le patron des siens, représente bien cesqui sont désormais redevenus des poids lourds en Angleterre , capables de déplacer des montagnes et de déjouer tous les pronostics.Rien qu'en découvrant les compositions, les questions s'enchaînent dans les esprits. Qui de Guardiola ou de Conte gagnera la bataille tactique dans ce choc passionnant ? Quel visage affichera ce Manchester ultra offensif ? Comment Chelsea va-t-il respirer sans Matić, suspendu ? Les premiers constats sont les suivants : les deux équipes pressent haut afin d'empêcher l'adversaire d'installer ses mouvements collectifs. En résultent des gros duels dans une partie ultra rythmée. Les interventions musclées et à la limite de la régulière de Cahill – oups, la main baladeuse dans la surface – tranchent avec la finesse d'Agüero et consort.Idem de l'autre côté avec Otamendi et Hazard, toutes proportions gardées. Si le score reste vierge, la rencontre peut basculer à tout moment. En témoigne ce but de Fernandinho refusé pour un hors-jeu limite. Ou bien cette occasion d'Hazard, qui efface Bravo sans réussir à convertir. Ou encore cette semi-obstruction de Luiz sur Agüero en position de dernier défenseur. Un Kun qui loupe d'ailleurs la balle en première période, durant laquelle M. Taylor laisse beaucoup jouer. Pour le bonheur de Chelsea ? Pas vraiment, puisque Cahill convertit finalement la domination de City en marquant contre son camp juste avant la pause.En réponse à cette ouverture du score mérité, Conte décide de lancer Willian . Sauf que le problème des Londoniens se situe davantage en défense. Les erreurs individuelles, qui rappellent les heures sombres du début de saison, font craindre le pire. Mais rendons à Pep ce qui est à Pep : c'est bien le pressing et le bon placement desqui provoquent les fautes de concentration des. Toujours plus en souffrance, Chelsea ne doit sa survie qu'à la maladresse de De Bruyne, qui gâche des opportunités inratables.Dans ce contexte, c'est presque sans surprise que Costa, encore une fois énorme, égalise sur une passe lumineuse de Fàbregas. Le coup classique de lasupérieure qui ne tue pas le match et se fait sanctionner par plus faible qu'elle. Une habitude à Manchester cette année. Pire : après une énième opportunité avortée, City se fait prendre par un fabuleux contre mené par Costa et transformé par Willian le revenant, avant de voir Hazard terminer le travail en toute fin de match pendant que Kun et Fernandinho pètent littéralement un plomb (un rouge chacun). Conséquence : les hommes de Guardiola manquent de reprendre la première place pourtant à portée de main et pointent désormais à quatre points du leader Chelsea . Qui continue son rêve bleu.