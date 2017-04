Incorrigible Manchester, éternelle Ajax

En galère face à Anderlecht, Manchester United a du attendre les prolongations et le talent de Marcus Rashford pour arracher sa qualification en demi-finale (2-1). Une prolongation qui a aussi sourit à une Ajax qui s'en sort in extremis face à Schalke 04 (3-2).

Besiktas 2-1 Olympique Lyonnais

Manchester United 2-1 Anderlecht

Schalke 04 3-2 Ajax

Genk 1-1 Celta Vigo

Malmenés durant l’ensemble de la partie, les Mancuniens peuvent remercier leur joyau, Marcus Rashford . Durant les prolongations, l’international anglais fait parler tout son talent pour effacer Dendoncker avant de punir en puissance le portier adverse (107e). Un but qui permet aux Red Devils de rejoindre le dernier carré de la compétition et de croire encore à une qualification à la Ligue des Champions. En début de rencontre, Rashford s’était déjà montré décisif avec cette passe à Mkhitaryan qui transforme tranquillement l’offrande (9e). Bien en jambes, les Mancuniens accélèrent, mais Ruben est impérial sur sa ligne pour stopper les tentatives de Pogba (11e) et de Lingard (12e). Manchester United recule alors inexplicablement et Anderlecht en profite pour les mettre en danger. Et, c’est le capitaine Sofiane Hanni qui permet aux Belges de rêver à l’exploit en profitant d’un cafouillage suite à une frappe sur la barre transversale de Yuri Tielemans (32e). La seconde période sera du même acabit avec des occasions de chaque côté, jusqu’à ce que Marcus Rashford se décide à faire parler la poudre. Pas de quoi rassurer José Mourinho qui a en plus perdu dans la bataille Rojo et Zlatan Ibrahimovic , dont le genou a complètement tourné.Match totalement fou à Gelsenkirchen. Inoffensifs lors du match aller à Amsterdam (0-2), les Allemands entrent dans leur match de manière bien plus offensive, mais le poteau d’Andre Onana refuse l’ouverture du score à Max Meyer (2e). En souffrance, l’ Ajax arrive toutefois à garder sa cage inviolée jusqu’à la pause. Un repos qui fait du bien aux Néerlandais qui reviennent sur la pelouse avec des velléités plus offensives. Pas de quoi faire peur à des Allemands motivés comme jamais. Et, en trois minutes la remontada est dans la poche après des buts de Goretzka (63e) et Burgstaller (56e). Réduits à 10, suite à l’expulsion de Joel Veltman (80e), les Néerlandais reculent et laissent Schalke envahir leur base. Une base qui restera neutralisée jusqu’aux prolongations et le coup de tête de Caligiuri qui croit alors offrir une qualification improbable à son public. C’était sans compter sur l’orgueil batave. À la réception d’un centre, Nick Viergever contrôle dans la surface et se jette pour catapulter le cuir au fond des filets (111e). Sonnés, les Allemands termineront K.O. après un dernier but en contre de l’Allemand Amin Younes (120e).À l’image du match aller où cinq buts ont été inscrits, ce retour entre Genk et le Celta Vigo a une nouvelle fois été riche en occasions. Problème, la réussite n’a, cette fois-ci, pas été au rendez-vous. Tandis que Belges comme Espagnols s’amusaient à envoyer les ballons dans les travées de la KRC Arena, Claudio Beauvue a été le premier à régler la mire, mais Mathew Ryan a parfaitement repoussé la reprise de volée acrobatique du Guadeloupéen (44). Après un changement de crampons lors de l’arrêt aux vestiaires, les vingt-deux acteurs reviennent sur la pelouse avec une précision retrouvée. Tandis que Beauvue en profite pour faire briller une nouvelle fois le portier adverse (51), Pione Sisto , lui, ne laisse aucune chance à Mathew Ryan en envoyant une praline des vingt mètres sous la barre (63). Dominateurs, devants au score, les Espagnols sont alors sereins. Pourtant, Genk reviendra très vite dans la partie grâce à son buteur Leandro Trossard qui profite d’un cafouillage dans la défense de Vigo pour battre calmement Sergio Alvarez (67). 1-1. Les Belges n’ont alors qu’un petit pion à inscrire pour rejoindre les demi-finales. Une réalisation ne viendra jamais, Vigo activant le mode Atlético Madrid pour arracher sa qualification et composter son billet pour le dernier carré.