Des incidents durant un match de D3 anglaise

44

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tout a démarré avec une bagarre à cause d'un manque de places dans la tribune visiteurs qui a dégénéré. À la 60minute, six supporters de Bristol Rovers présentaient des blessures légères, et trente avaient été expulsés. «» , raconte Andy Williams, qui était sur place pour supporter Bristol.Quatre personnes ont été arrêtées à la suite des incidents, dont un steward, a annoncé la police du comté de Staffordshire. Deux supporters ont été interpelés pour avoir attaqué respectivement un agent de police et un steward, tandis qu'un dernier a été arrêté pour injures à caractère raciste. Tous ont été relâchés.» , explique le président de Bristol Rovers, Steve Hamers, qui a demandé à la direction de Port Vale, l'hôte de ce week-end, d'enquêter sur les incidents de ce samedi.Pour l'instant, Port Vale refuse de démarrer une enquête.