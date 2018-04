Incidents à Sochaux, rêve de barrages à Brest et au Havre

23

Il fallait s’y attendre : devant la déliquescence de leur club, les ultras sochaliens ont craqué. Après un boycott de 80 minutes, ces derniers rejoignent leur kop pour une action-éclair ponctuée de fumigènes et de slogans contre le président Wi Sang Li et la direction du Deportivo Alavés , dont le FCSM est officiellement devenu un club-satellite cette semaine. Impossible de rester indifférent devant autant de mépris jeté à la face d’un club historique du football français.Côté sportif, après sa victoire face à Niort (3-1), le Stade de Reims , déjà champion, s’est en plus payé le luxe de battre le record de points marqués en une saison de Ligue 2, avec 84 unités au compteur. Mais la bonne opération du soir est réalisée par le Stade brestois qui écrase Bourg-en-Bresse à Marcel-Verchère (2-4) et prend la quatrième place du classement, en profitant de la défaite de Châteauroux face à Auxerre (1-2). Si rien n’est encore perdu pour eux, les Berrichons sortent provisoirement de la course aux barrages, tandis que les Lorientais en accrochent le dernier wagon, à la faveur de leur victoire à Sochaux (0-2). Mais attention au Havre, qui continue sur sa lancée en s’imposant face à Ajaccio (2-0) et pointe désormais à deux unités des Merlus avec un match en retard à disputer lundi à Reims . Mauvaise opération pour l’ ACA en revanche, qui laisse à Nîmes la garantie de conserver sa deuxième place à la fin de la journée, alors que les Crocos se déplacent à Clermont ce samedi.Dans le ventre mou, le Gazélec Ajaccio est officiellement maintenu en Ligue 2 à la suite de sa victoire contre Orléans (1-0). Mais pour vraiment frissonner, c’est vers le bas du classement qu’il fallait se tourner. Après sa défaite contre Brest Bourg-en-Bresse redescend à la place de barragiste et c’est Nancy qui sort de la zone rouge après avoir peiné pour finalement s’imposer face à Tours (3-1, ouverture du score tourangelle du très en forme Gauthier Hein ). De son côté, Quevilly-Rouen doit se contenter d'un nul face à Valenciennes (2-2) et manque de revenir à un point de la 18place. Et pourtant, les Normands ne sont toujours pas relégués ! On n’a pas fini de vibrer.