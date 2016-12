In bed with CR7

Célébrer son quatrième Ballon d’or, c’est bien. Construire un empire, c’est mieux. Après un premier projet hôtelier à Madère, là où tout a commencé, Cristiano Ronaldo vient d’inaugurer le deuxième hôtel à son nom, à Lisbonne. Visite exclusive au cœur d’une aventure entrepreneuriale. Qui en appelle d’autres et contribue à rendre chaque jour un peu plus complexe la personnalité de CR7.

Ce sont des têtes un peu inhabituelles qui déambulent dans le hall d’un grand hôtel de luxe de Lisbonne, en tee-shirts et débardeurs par une après-midi de juillet suffocante. Depuis neuf heures du matin, un groupe de jeunes de différentes nationalités s’arrache les cheveux autour d’une table. L’objet de la discorde ? Un monticule de spaghettis. Non loin, des questionnaires de personnalités, des mises en situation aussi. À côté d’eux, derrière ses lunettes, Miguel , jeune cadre de l’hôtellerie, scrute la moindre réaction : « Miguel a une mission : il cherche les futurs salariés du premier hôtel lisboète de Cristiano Ronaldo dont il va prendre la direction, le Pestana CR7, monté avec le groupe hôtelier portugais du même nom. Lors de cette improbable journée de recrutement, Miguel trouvera un ancien nageur, une actrice deaussi, et d’autres qui ont comme point commun d'avoir beaucoup voyagé malgré leur jeune âge.Un souhait personnel – comme un paquet d’autres – du patron de l’aventure : Cristiano Ronaldo . «» , explique le joueur du Real quelques semaines plus tard, lors de l’inauguration de « son » hôtel. Dont il a accompagné le staff – «» – et supervisé un paquet de détails : choix des couleurs, luminaires, parcours dequ’il empruntait quand il était jeune footballeur, et bien évidemment matériel de muscu. «» CR7 est fier de ne pas avoir mis ses photos de famille – à défaut de sa frise personnelle évolutive sur écran plasma dans l’ascenseur en fonction des étages parcourus – et d’en avoir fait un lieu «» . Et ultra connecté : «, explique le fondateur du groupe, Dionísio Pestana.Comme à chaque fois avec CR7, l’histoire a commencé sur l’île qui l’a vu naître, ainsi que son associé, Dionísio Pestana, qui pèse aujourd’hui 87 hôtels dans 16 pays. Et sur lequel le Portugais se repose complètement. Les deux sont partenaires à 50/50, chacun ayant investi 37 millions pour une affaire qui commence avec quatre hôtels : le premier à Funchal, à côté du musée de CR7 – et de sa statue bien membrée –, le deuxième à Lisbonne, puis deux autres en construction, à Madrid et New York. «, précise Miguel » Les gens du peuple ? «» , explique très sérieusement Dionísio Pestana. Le hall y est «» , dixit Miguel , ouvert sur la rue et à tous sous forme de barsans trop de prétention.Surtout, la carte des cocktails y est plutôt drôle et accessible, où se côtoient, pour 8 euros, le «» , le «» ou le «» . La surprise du chef ? Le «» . Pour 7 euros. Dans les étages, cinq catégories de chambre, avec un premier prix à 109 euros. La visite permet de montrer les fonctionnalités d’interconnexion des, tablettes et smartphones sur l’écran plasma de la chambre, de voir les lumières de la douche changer de couleur en fonction de la chaleur de l’eau, mais aussi de voir apparaître sur les moquettes grises, vertes ou orange des imprimés de crampons en théorie discrets. Moins discrets, mais plutôt étonnants : les chants de supporters, décidés directement de la réception, qui résonnent au loin dans le couloir, très faiblement, et qui s’adaptent aux nationalités des visiteurs. Encore un choix du patron, qui vient parfois y dormir – sa chambre est la 604 – lorsqu’il est en ville. «, explique sans rire CR7.Reste la folie du lieu, impossible à éviter, car au-dessus de l’accueil : une citation radicale, et énorme. «» Une explication ? «, rigole Cristiano,» Reste à savoir si finalement, c’est ou non une bonne chose que son style de vie soit désormais exportable. «, rigole-t-il de nouveau,» CR7, un homme désormais de partage, et encore plus s’il s’agit de son propre succès, sur le terrain ou dans l’hôtellerie. Sa nouvelle fierté. Même s’il relativise aussitôt : «» Les enfants, l’autre lien avec Dionísio Pestana, pour qui ce partenariat a permis de trouver grâce aux yeux des siens : «, explose-t-il de rire.» Reste à savoir combien aiment réellement dormir...