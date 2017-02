Imbula devrait quitter Stoke cet été

0

Le point G. Mark Hughes prépare sa lessive d'été. Alors que Stoke vit actuellement une saison alternative – dixième de Premier League –, l'entraîneur desaurait, selon les informations du, l'intention de se séparer de Giannelli Imbula , acheté à Porto pour 24 millions d'euros il y a un an, et de Bojan , prêté cet hiver à Mayence Stoke s'apprête à faire bouger une large partie de son effectif l'été prochain, et Wilfried Bony , prêté par City cette saison et auteur de deux petits buts avec les, ne devrait pas non plus être conservé.L'élixir de jeunesse.