Imbroglio autour des incidents à Bastia

0

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les matchs Bastia Nice sont historiquement chauds, cette 21ème journée de Ligue 1 a fait honneur à la règle.Tout a commencé avant même la rencontre, quand le bus de Niçois a été caillassé en arrivant au stade. Plusieurs vitres ont été explosées par des projectiles, et quelques dizaines de supporters bastiais ont affronté la policé après le match. Mais le plus grave, ce sont ces cris de singe dont Mario Balotelli aurait été victime pendant toute la partie. Sur son compte, l'Italien s'en est plaint en lâchant un long message : «Pour lui répondre, le SC Bastia a joué la surprise et a feint de ne rien savoir en livrant ce communiqué : «La commission de la discipline de la LFP va devoir démêler ce sacré sac de noeuds, et a annoncé qu'elle se pencherait sur le dossier à partir de jeudi prochain. Bon courage.