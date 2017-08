Ils remboursent leurs supporters après une défaite 8-2

NG

Opposés à Luton lors de la première journée de League Two (D4 anglaise), les joueurs de Yeovil se voyaient bien connaître leur premier succès de la saison, en ouvrant la marque dès la septième minute de jeu par leur milieu de terrain Otis Khan. Puis les Jaune et vert ont pris la foudre : score finale 8-2. Un tarif salé, pas vraiment au goût des 258 supporters du club à avoir fait le déplacement.Pour s'excuser de cette déroute, les joueurs et le staff de Yeovil ont décidé de rembourser leurs fans. «» , a expliqué le capitaine James Bailey.Et dire que tout cet argent aurait pu servir à l'achat d'un nouveau gardien de but...