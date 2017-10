Ils ont subi un dribble mémorable... et ont basculé dans l’Upside Down

#10: Hatem Ben Arfa vs Angers

#9: Mesut Özil vs Ludogorets

S’il n’y a bien une chose que personne n’a jamais contesté à Hatem Ben Arfa , c’est une faculté d’élimination d’extraterrestre balle au pied. C’est probablement le meilleur joueur du monde lorsqu'il s’agit de dribbler un, voire plusieurs adversaires. Et Angers l’a appris à ses dépens lors de la saison 2015-2016.Hatem tire un corner « à la rémoise » , combine avec Koziello et hérite du ballon le long de la ligne de touche. Entre lui et le but angevin, pas moins de cinq défenseurs. Autant dire que ça ne suffit pas à effrayer l’enfant terrible du foot français. Ben Arfa accélère, coupe brusquement sa course à l’angle de la surface, et d’un, place un petit pont sur un défenseur qui surgit à ce moment-là, et de deux, évite le tacle d’un autre qui revenait sur ses pas, et de trois, place un petit crochet extérieur pour reprendre la direction du but, et de quatre, s’infiltre dans la surface et réalise un nouveau crochet extérieur pour s’ouvrir le chemin du but, et de cinq. Pendant que Ben Arfa envoie tous les défenseurs qui croisent sa route dans l’Upside Down, évidemment, c’est plus facile pour les Aiglons de jouer au football.