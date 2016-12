Ils ont marqué le foot africain (20 à 11)

Après l'Europe et l'Amérique du Sud, voici le classement des joueurs qui ont marqué le football africain. Aujourd'hui, de la 20e à la 11e place.

13. Rabah Madjer

11. Mustapha Dahleb

Par Flavien Bories, Mathias Edwards, Romuald Gadegbeku, Christophe Gleizes et Florian Cadu

Patrick Mboma, prononcez Patrick «» , a beaucoup voyagé avant de se trouver. Celui qui a quitté son Douala natal à deux ans envoie ses premiers parpaings du pied gauche à Pavillons-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis et, très vite, est repéré par le PSG . Ce ne sera que le début d’un long voyage, qui l’envoie d’abord à Châteauroux , puis à Metz . Il plante pas mal avec la Berrichonne en Ligue 2, puis en National, beaucoup moins avec les Grenats en Ligue 1. Période de doute, période de creux, le Camerounais doit se relancer. Il s’envole vers le Japon où son talent fait merveille, il marque encore et encore, 29 buts en 34 matchs. En Asie, il se donne l’opportunité de rebondir en Europe, il signe à Cagliari à l’issue de sa saison japonaise. Mais qu’importe, le destin de Mboma est africain. Quitter sa terre, apprendre ailleurs, puis revenir pour l’enrichir, Mboma est le chef de file de la diaspora camerounaise qui brille dans les années 2000. Le lion, aux côtés de Samuel Eto’o encore lionceau, guide le Cameroun vers la médaille d’or olympique lors des J.O de Sidney, après avoir déjà remporté la CAN quelques mois plus tôt. Il devient Ballon d’or africain dans la foulée. Deux ans plus tard rebelote, ses Lions indomptables remportent de nouveau la Coupe d'Afrique des nations dont il est le meilleur buteur, évidemment. Prononcez «» .Le 2 octobre dernier, le football africain s’est arrêté de respirer en même temps que Rigobert Song . Quelques secondes durant, le cœur, victime d’un accident vasculaire, a failli lâcher. Avec lui, c’est bien plus qu’un homme qui serait parti, et des millions de pupilles qui se seraient voilées. La mort, Song l’avait d’ailleurs déjà fréquentée de très près. C’est même elle qui, quand elle emmène son papa alors que le petit Rigobert n’est encore qu’un enfant, lui sert de déclic en lui apportant la force et la volonté nécessaires pour devenir joueur de football professionnel. C’est encore elle qui, quand elle prend prématurément son ami proche Marc-Vivien Foé, montre au monde entier que Rigobert, menant l’hommage à bout de bras, est le véritable guide du ballon rond continental. Entre les deux, le défenseur aura fait les beaux jours du Tonnerre Yaoundé, de Metz (une Coupe de la Ligue et une deuxième place en championnat), de Lens , de Galatasaray (deux championnats) et bien sûr de son pays (deux Coupes d’Afrique des nations d’affilée parmi ses huit disputées, un record) qu’il défendit durant quatre Coupes du monde et à 137 reprises (aucun Camerounais ne fait mieux). Surtout, une aura émergeait inexplicablement du cousin d’Alexandre. Son charisme hors du commun et ses dreads incarnaient parfaitement le Lion indomptable, dans toute sa splendeur. Même la teinture blonde de ses cheveux n’a pas eu raison de sa classe. Et ça, c’est quelque chose.» , confesse Didier Drogba . Des frissons parcourt le corps du fan. Star du foot égyptien, attaquant de soutien ou meneur de jeu, toujours élégant, passeur, dribbleur, buteur dans le jeu comme sur coup de pied arrêté et surtout décisif, comme en finale de la CAN 2006 face à la Côte d’Ivoire grâce à une belle volée à l’heure de jeu. Décisif encore, deux ans plus tard en finale de Coupe d’Afrique, inscrivant le seul but du match face au Cameroun . Toujours décisif, d’une volée, encore une, à la 92minute en finale de la Ligue des champions. Les Tunisiens du CS Sfax, ses adversaires du soir, en font encore des cauchemars. Décisif, Aboutrika l’est resté, même au crépuscule de sa carrière au haut niveau, qu’il achève en remportant une cinquième Ligue des champions africaine. Le crack est né à Gizeh sur la rive gauche du Nil, face au vieux Caire. Il débute au Tersana FC, puis pose ses valises à Al-Ahly. Il y reste une dizaine d’années, le temps d’y remporter tous ses trophées en club. Al-Ahly, ce n’est pas n’importe quoi. Club africain du XXsiècle, formation la plus titrée au monde, devant le FC Barcelone , l' AC Milan , Boca Juniors et Real Madrid . Du haut de ses titres, de son aura et de ses cent sélections, Mohamed Aboutrika est plus qu’un simple footballeur. Le citoyen a des convictions politiques, se lance dans les affaires, développe une agence de voyage. En 2012, il apporte son soutien à Mohamed Morsi, président éphémère issu de la confrérie des Frères musulmans. Mais Morsi chute, à la suite du coup d’État du 3 juillet 2013. Aboutrika critique le nouveau gouvernement, les actifs de son affaire sont confisqués. La confrérie des Frères musulmans est considérée comme une organisation terroriste. 15 000 personnes sont arrêtées. «» , assène Mohamed Aboutrika.L'homme a une tronche d'animateur de mariage autrichien, est né en Afrique du Sud , a démarré sa carrière pro au Canada , est devenu une légende à Liverpool , mais possède bien un passeport zimbabwéen. Oui, le gardien du grand Liverpool des 90's était zimbabwéen, malgré la blancheur de sa peau et sa moustache volée à Freddie Mercury. De 1981 à 1994, Grobbelaar défend les buts desà 628 reprises, remportant six titres de champion d' Angleterre (1982, 1983, 1984, 1986, 1988 et 1990), trois Coupes d'Angleterre, trois Coupes de la ligue. Mais l'histoire, il la marque en 1984, lorsqu'il devient le premier Africain à remporter la Coupe d'Europe des clubs champions, au terme d'une finale face à l' AS Roma . Et quelle finale ! Au stade olympique de Rome, Roberto Pruzzo a répondu à Phil Neal pendant le temps réglementaire. C'est donc parti pour une séance de tirs au but que le portier desva remporter à lui tout seul. Alors que Bruno Conti pose le ballon sur le point de penalty, Grobbelaar se tourne vers les photographes, et fait mine de déguster les filets de son but, façon spaghettis. L'Italien frappe au-dessus du but, décontenancé. Face à Francesco Graziani , ce sont ses jambes qui se transforment en spaghettis. Sur sa ligne, Grobbelaar danse comme si ses jambes étaient soudain devenues toutes molles. Bien sûr, le Romain voit son ballon frapper la transversale. Alan Kennedy fait le boulot en trompant Franco Tancredi, et Liverpool soulève le trophée. Pour expliquer le relâchement dont il était capable dans ses buts, Grobbelaar déclarera qu'après avoir vécu une guerre civile durant son adolescence, celle de l'indépendance du Zimbabwé, ex-Rhodésie, il ne pouvait prendre le football trop au sérieux. Mais Bruce Grobbelaar n'était pas qu'un pitre. En témoigne la confiance que Bob Paisley, Joe Fagan et Kenny Dalglish , les trois managers qui ont eu affaire à lui sur les bords de la Mersey, lui ont accordée. À la fin de son long bail à Liverpool , il cède sa place à David James, un autre style de clown, et enfile le triste costume de doublure aux quatre coins de l' Angleterre . Dans le même temps, il est accusé de corruption dans une affaire de matchs truqués. Bien que relaxé, il fait banqueroute après avoir perdu un procès face au, le tabloïd qui avait révélé l'affaire. Et se met vraiment à manger desEl-Hadji Diouf s'en doute : son classement vous énerve. Mais rassurez-vous, il s'en fout complètement. Le boulard le plus célèbre du Sénégal laisse parler son palmarès : un titre de meilleur joueur de la CAN 2002, un quart de finale de Coupe du monde, deux Ballons d'or africains d'affilée. Et surtout, le souvenir d'un soir de juin 2002. Sa légende, l'ancien joueur du RC Lens l'a fondée sur un débordement assassin, avec pour victime Frank Lebœuf. Un geste décisif que l'ensemble des Sénégalais arrive encore à décrire avec précision, quinze ans après. «, assène-t-il.» Cette arrogance naturelle, Diouf l'a tissée au fil d'un talent inné, qu'il décrit mieux que personne : «» Un phénomène recruté à l'âge de vingt et un ans par Liverpool , pour dix-huit millions d'euros. Le grand transfert de sa carrière, qui sera aussi son plus cuisant échec. Sur les bords de la Mersey, Diouf ne marque pas, s'embrouille avec Houllier. Une incompréhension réciproque, qu'il résume ici : «» De lui, Carragher dira qu'il était le pire attaquant qu'il ait jamais rencontré.Débarqué, Diouf retrouvera son niveau par la suite, à Bolton, Glasgow et Leeds, alternant régulièrement frasques et coups d'éclat. Ici un doublé, là un crachat. Partout, en toute saison, les sifflets. «, raconte-t-il.» Toute sa vie, El-Hadji n'a jamais reculé. Droit dans ses bottes face aux critiques indignées, avec sa propre morale. «» Ce qui lui vaudra plusieurs clashs retentissants, et une réputation deentretenue par les médias. En grimpant dans son 4X4 aux gentes chromées, sur la magnifique corniche de Dakar, «» assure ne rien regretter, avec philosophie : «Yaya Touré sait tout faire. Puissance, intelligence de jeu, technique, le bien nommé «» , ce qui signifie prier Dieu en tagbana (dialecte parlé en Côte d'Ivoire ), a tout. L’Ivoirien est trop grand pour les petits et trop technique pour les grands, comme il l’a montré partout où il est passé. Yaya a voyagé à de nombreuses reprises au cours de sa carrière. Des trajets qui lui ont permis de mieux se situer. Il suit d’abord les pas de son frère Kolo et accède à l’ASEC d’Abidjan de Jean-Marc Guillou , puis, comme nombre des pensionnaires de l’Académie, c’est en Belgique , à Beveren, qu’il découvre l’Europe. Mais pour Yaya, les voyages ne font que commencer. C’est d'abord au poste de milieu défensif qu’il brille, à l’ Olympiakos le Pirée, club avec lequel il découvre la Ligue des champions. Lors d’une double confrontation face à l’Olympique lyonnais, il se signale au public français. Il débarque à Monaco la saison suivante. Fini d'évoluer devant la défense : trop de technique, trop de talent, Gnégnéri joue 10 et régale. Il marque et fait marquer. L'Ivoirien continue sa progression linéaire et débarque à Barcelone. Là, il côtoie Pep Guardiola, avec lequel il entretient une relation amour-haine, mais il est l’un des hommes de base de la saison 2008-2009 au cours de laquelle le clubréalise un sextuplé inédit. Au Barça , Touré voyage entre le poste de milieu défensif et celui de défenseur central, mais l’éclosion de Busquets va accélérer son départ sous d’autres cieux. À Manchester City , Yaya, artiste libre, s’exprime mieux. Saison 2013-2014, l’Ivoirien, positionné en 10, s’éclate, marque vingt buts en Premier League tout en distribuant neuf passes décisives, et remporte son deuxième titre de champion d’ Angleterre . Avec les Éléphants de Côte d’Ivoire, Yaya a patienté avant de triompher. Deux finales de CAN perdues ? La troisième fut la bonne. Devenu capitaine après la retraite de Drogba, Touré réussit enfin à être sacré champion d’Afrique en 2015. Yaya Touré est LE joueur africain de la deuxième décennie du XXIsiècle, en témoignent ses quatre titres de joueur africain de l’année remportés de 2011 à 2014. Yaya a presque tout réussi.Okocha. Trois syllabes de rêve, comme les trois pas d'une feinte immarcescible. Le souvenir, au milieu de rien, d'und'incertitudes, d'un océan de possibles. Comment parler d'un tel artiste ? Il y a d'abord ce CD paru en 1994, vendu à 10 000 exemplaires... Mais surtout, ce nom mélodieux, prononcé avec emphase... Ses sacres légendaires à Tunis et Atlanta, avec les rutilantset le maillot vert du Nigeria . Sa Coupe du monde 1998, ses cheveux péroxydés. Son transfert record au Paris Saint-Germain, pour cent millions de francs ! Son tout premier ballon, avec lequel il atomise Ramé d'un missile longue portée... Quel vertige ! Demandez donc aux alentours de Lagos, Paris, Francfort Fenerbahçe ou Bolton. Tous ont aimé Jay-Jay Augustine Okocha, sans conditions. Sourire aux lèvres, dribbles dans le vent, il était un dealer de drogues dures. De fulgurances pures. Parfois, on a frôlé l'extase. Les symptômes en étaient le coup de chaud, le tournis, l'hallucination collective. Mais Jay-Jay, en bon catholique, nous a sevrés. Il était un soliste télégénique, fascinant, décisif, mais irrégulier, erratique, surestimé.De toute sa carrière, il n'a jamais gagné un titre en club. Deux fois, il termine vice-champion avec Fenerbahçe et le PSG . Deux fois, il perd en finale de Coupe de la Ligue, avec Paris et Bolton. En 2000, il s'incline aussi en finale de la CAN contre le Cameroun d'Eto'o et Mboma, malgré un but monumental. Au PSG , il clôt sonen ne s'entendant pas avec Ronaldinho . C'est l'overdose. Au milieu des regrets, reste le souvenir d'une comète. Éphémère. Étincelante. En Allemagne , elle prend la forme d'une arabesque hypnotique, face à Oliver Kahn . En Turquie , d'une naturalisation express, sous le nom de Mohamed Yavuz. Au PSG , d'un maillot gris qui brille dans la grisaille. Enfin, avec Bolton, d'une qualification lumineuse en Coupe d'Europe. C'est un fait, Jay-Jay appartenait à une caste rare : celle des magiciens qui rendent l'impossible possible. Jugez-en plutôt par ce qui suit : «» C'est son excellence El-Hadji Diouf qui le dit. Preuve en est qu'avec Okocha, on n'est jamais loin du miracle.Évidemment, il y a cette talonnade contre le monstre munichois. Arrivé en finale de la Ligue des champions, Porto, pourtant longtemps mené, va offrir un spectacle de rêve dans le stade de Vienne grâce à son joyau. Il reste moins d’un quart d’heure quand ce dernier donne son nom à l’un des gestes les plus connus du football et repris par les plus grands de ce sport. En égalisant de manière inédite (premier but inscrit par un Algérien en finale de l’épreuve), Rabah Madjer vient de marquer l’histoire de son empreinte. «, explique-t-il sur le site de la FIFA.» Quelques secondes plus tard, ce sont encore ses jambes pleines de crampes qui accélèrent et donnent la balle de la victoire à son partenaire Juary. «(...)» Cette année-là, Rabah remporte donc la C1, mais aussi la Coupe intercontinentale (buteur décisif en finale), la Supercoupe d'Europe et le Ballon d’or africain. Deux ans plus tard, après avoir participé à deux Coupes du monde, il s’empare de la Coupe d'Afrique des nations disputée à domicile. La première et seule victoire de la sélection algérienne dans la compétition. S’il faut attendre un nouveau Madjer pour être de nouveau couronné, l’ Algérie va devoir prendre son mal en patience...Ligue des champions 95, JO 96, Coupe de l'UEFA 98, champion d' Angleterre à deux reprises avec Arsenal et surtout deux Ballons d’or africain en 96 et 99. Si vous cherchez l'un des plus beaux palmarès du continent africain, Nwankwo Kanu est un très bon spécimen. Excellent dribbleur pour son physique longiligne d'1 mètre 97, le Nigérian s'est révélé très tôt du côté d'Amsterdam pour écrire les premières lignes de son énorme palmarès. Sur le continent, son seul fait d'armes reste la victoire lors des Jeux olympiques d'Atlanta avec lesface à l' Argentine d'un certain Diego Simeone . C'est lui qui, face au Brésil en demi-finales, offre la qualification avec un but en or en prolongation, ce qui lui permettra d'être élu Ballon d’or africain après une saison fantastique avec l' Ajax , défait en finale de C1. Malgré sa longévité en sélection nationale, il n'a jamais été à la hauteur de son talent pour être le buteur tant attendu par tout un peuple. Son passage à l' Inter n'a pas été une franche réussite, notamment à cause d'un certain Ronaldo , mais surtout à cause de ses problèmes cardiaques qui auraient pu lui coûter sa carrière. Mais Papilo s'est battu, a retrouvé son niveau d'antan, est arrivé à Arsenal sur la pointe des pieds et en est parti en légende, avec son nom lié à jamais à la saison historique des invinciblesQui était le meilleur buteur du Paris Saint-Germain en Ligue 1 avant Zlatan Ibrahimović ? Oui, Mustapha Dahleb. Si les amateurs de football ont pu l’oublier, c’est parce que «» , 98 pions avec Paris entre 1974 et 1984, impressionnait davantage par son jeu que par ses buts. Dalheb, c’était la classe incarnée, les dribbles chaloupés, l’élégance omniprésente. Le genre de joueurs qui rendaient le prix du billet dérisoire. Le milieu offensif mit aussi son talent au service de son pays, le temps de vingt sélections seulement. Élu meilleur Algérien de tous les temps, il garde des souvenirs magiques avec les Fennecs, comme lors de leur victoire de prestige contre l’ Allemagne en Coupe du monde 1982. Ce qu’il indique lui-même : «» Un épisode marqué par le «» entre l' Autriche et l' Allemagne , où les deux nations n’ont pas joué pour obtenir un résultat qui les arrangeait. «» Classe, toujours.