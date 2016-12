Ils ne sont plus que trois à se battre pour le prix Puskás

164

Si la FIFA avait balancé il y a quelques jours la liste des dix nommés au prix Puskás qui récompense le plus beau but de l'année, la Fédération internationale vient de dévoiler ce vendredi les trois finalistes. Adieu les bien connus Lionel Messi Saúl Ñíguez ou encore Hal Robson-Kanu . Peu de têtes connues parmi les trois derniers survivants.Premier finaliste, le Brésilien des Corinthians Marlone et son ciseau acrobatique. Deuxième finaliste, et seule femme du trio final, la Vénézuélienne Daniuska Rodríguez et sa frappe en force après un beau slalom dans la défense adverse. Et enfin, dernier finaliste, le Malaisien Mohd Faiz Subri et son coup franc à l'effet improbable.Pour désigner le vainqueur, c'est à vous de jouer. Tapez 1 pour Marlone, 2 pour Daniuska Rodríguez et 3 pour Mohd Faiz Subri.