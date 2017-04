Ile de Guam : le président de la Fédération suspendu

0

Il y a même de la corruption dans les îles perdues du Pacifique.Ce vendredi, Richard Lai, le président de la Fédération de football de Guam a été suspendu par la FIFA. Il a plaidé coupable devant un juge américain.L'homme est donc suspendu provisoire 90 jours par la FIFA pour «» et «» selon le procureur fédéral de Brooklyn.De plus, M. Lai a reconnu avoir reçu 850.000 dollars de pots-de-vin entre 2009 et 2014 de la part de certains hauts placés de la Confédération asiatique de football. Faits fortement gênants puisque ce dernier est membre de la Commission d'audit et de conformité de la FIFA.La belle affaire.