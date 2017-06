Il y a vingt ans, Robert Louis-Dreyfus lançait son premier mercato avec l'OM

Il y a vingt ans, Robert Louis-Dreyfus reprenait l'OM avec l'ambition d'en faire le Bayern du sud. Deux décennies après, l'arrivée de Frank Mc Court offre de nombreuses similitudes. François Lemasson, recruté alors pour être la doublure d'Andreas Köpke, se souvient et compare les deux générations.

« Est-ce que l'OM d'aujourd'hui pourrait se payer un Laurent Blanc ? »

« Ce mercato va être révélateur »

Par Nicolas Jucha

Propos de François Lemasson recueillis par NJ

» C'était il y a vingt ans, mais François Lemasson s'en souvient comme si c'était hier. Alors gardien chevronné qui entre dans la dernière ligne droite de sa carrière, il est recruté par Marseille pour être la doublure de l'Allemand Andreas Köpke . L'OM est à un tournant de son histoire : Robert Louis-Dreyfus a repris le club à l'hiver précédent, et comme Frank McCourt en 2017, il annonce vouloir remettre Marseille au sommet du foot hexagonal, voire européen. L'homme d'affaires franco-suisse parle de faire de son jouet «» et assure sur le plateau deque «» . En clair, il va lâcher de l'oseille, et pas qu'un peu. «(qui en réalité arrive la saison suivante, après la Coupe du monde, ndlr) » , se souvient Lemasson. Aujourd'hui entraîneur des gardiens à l'AS Cannes, il estime que les hautes ambitions de l'époque ont été plutôt bien honorées : «(défaite contre Parme, ndlr),L'OM Champions Project de 2017 peut-il avoir la même réussite, voire plus si affinités ? En 1997, RLD ne bouge pas au mercato d'hiver 1996-1997, mais dégaine onze recrues et le deuxième budget de Ligue 1 derrière Paris pour arriver à ses fins dès l'été venu. Avec quelques gros noms bien ronflants donc, à mettre à disposition de Rolland Courbis : Claude Makelele (Nantes), Laurent Blanc (Barcelone), Patrick Colleter et Cyril Domoraud (Bordeaux) ou encore Titi Camara (Lens). Avant les arrivées de Fabrizio Ravanelli (Middlesbrough) à l'automne et de Christophe Dugarry (Barcelone) à l'hiver. «» , déclare le coach devant les caméras de France 3. Avec 2017, pas mal d'éléments rapprochent les deux générations marseillaises. Le choix d'un coach réputé à défaut d'être de classe internationale : Courbis d'un côté, Rudi Garcia vingt ans après. Et la volonté de se positionner sur des internationaux français, l'OM 2017 ayant déjà rapatrié Dimitri Payet et recruté l'espoir Morgan Sanson au mercato hivernal. Ce qui a vraiment changé selon Lemasson, c'est le contexte. «Et surtout, l'OM n'a plus la même aura en 2017 que vingt ans plus tôt, malgré une relégation administrative entre 1994 et 1996 à cause de l'affaire VA-OM. «» Entre un PSG aux finances extensibles, une AS Monaco qui a trouvé un modèle efficace ou Lyon qui a su se créer un socle solide à travers la formation. Les dirigeants marseillais doivent trouver une recette miracle. Lemasson a ses idées sur le modèle de développement qui peut fonctionner dans la cité phocéenne. «» Avec une autre difficulté, «» L'OM va donc devoir grandir en espérant que l'ensemble du championnat en fasse de même. Un travail de longue haleine qui ne doit pas faire oublier les enjeux du court terme : «