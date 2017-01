Il y a vingt ans, le PSG prenait 6-1 contre la Juve

L'une des plus grosses défaites de l'histoire du PSG a eu lieu le 15 janvier 1997. C'était en Supercoupe d'Europe, c'était au Parc face à la Juventus et ça s'est soldé par un terrible 6-1. Vingt ans plus tard, les fesses des joueurs de Ricardo en sont encore toutes rouges.

2

Un temps glacial, des buts à la pelle

Zinédine Zidane vs Cyrille Pouget

« On aurait dû annuler ce voyage à l'île Maurice »

Youtube

Par Maxime Delcourt

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le 5 janvier 1997, en pleine trêve hivernale, le PSG part en stage sur l'île de La Réunion. Il y a des obligations commerciales à remplir, mais surtout un match de gala à honorer face à la sélection de La Réunion, au stade Jean-Ivoula. Une fois le match terminé, soldé par une victoire 4-3 de l'équipe parisienne, Ricardo et ses hommes embarquent pour l'île Maurice, histoire de préparer au mieux la deuxième partie de saison. Dans le viseur, le premier gros rendez-vous de l'année face à la Juventus de Didier Deschamps, en finale de la Supercoupe d'Europe. Le match aller est prévu le 15 janvier, au Parc des Princes, et les Parisiens comptent bien confirmer la C2 remportée quelques mois plus tôt face au Rapid Vienne. Malheureusement, comme ça a souvent été le cas avec le PSG lors des premières neiges, rien ne va se passer comme prévu.À Paris, le temps est glacial, le terrain verglacé et le décalage horaire se fait encore sentir. Didier Domi se souvient : «» Si l’ancien défenseur parisien pointe du doigt un changement climatique trop brusque et avoue que le PSG aurait pu faire meilleure figure si la préparation s’était faite dans d’autres conditions, il reconnaît malgré tout que la Juve était tout simplement plus forte cette année-là. «» , tente-t-il toutefois de nuancer.Car c’est bien une soirée cauchemardesque qui attend les Parisiens en ce mercredi 15 janvier. Dès les premières minutes, les Turinois prennent le dessus, accumulent les offensives et, fatalement, dès la quatrième minute, à la suite d'un coup franc repoussé par N’Gotty dans les pieds du défenseur Sergio Porrini, ouvrent le score. «, regrette aujourd’hui Patrice Loko.» Ce à quoi Didier Domi ajoute : «Sublimés par un Zizou des grands jours, Angelo Di Livio et Alessandro Del Piero font en effet beaucoup de mal à la défense parisienne. Aucun des trois ne ponctuera sa prestation d’un petit but, mais tous apportent classe et créativité sur le terrain, visiblement trop large pour le PSG. Alors qu’Anelka a été écarté du groupe dans la matinée en rapport à sa récente signature à Arsenal, le club, lui, enchaîne les coups durs en soirée : Algerino sort sur civière à la 34minute et, deux minutes plus tard, face à Daniel Kenedy, encore trop frais pour être dans le rythme, Ciro Ferrara claque un troisième but.À la 64minute, soit trois minutes après l'entrée en jeu de Cyrille Pouget, le match est déjà plié (1-4), mais le carton rouge de Laurent Fournier enfonce encore davantage l'équipe parisienne, totalement amorphe. «, argumente Didier Domi.» Patrice Loko, lui, se montre nettement plus dur envers la prestation de son ancienne équipe : «De retour au vestiaire, sous la bronca des 29 519 supporters réunis au Parc, Ricardo n’a pourtant pas grand-chose à dire à ses joueurs. «, rembobine Didier Domi.» Patrice Loko, lui, pense surtout qu’il «À Palerme, le 5 février, c’est de toute façon un PSG remanié qui débarque sur la pelouse avec dans l’idée de sauver l’honneur. Patrice Loko : «» Résultat : la Juve l’emporte 3-1 et enseigne, une fois de plus, l’exigence du haut niveau à un PSG qui, sans doute un peu trop tendre, échoue quelques mois plus tard en finale de la C2 face à Barcelone, et termine deuxième du championnat derrière Monaco. La tête basse.