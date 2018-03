Il y a 20 ans, JPP claquait son dernier but en D1

Il y a vingt ans jour pour jour, Jean-Pierre Papin inscrivait son ultime but en première division. C'était sous les couleurs bordelaises, face au Toulouse Football Club. Et personne ne semble s'en souvenir. Pas même ses coéquipiers de l'époque.

Ce samedi 28 mars 1998, au Parc Lescure, on joue la 86minute d'un Bordeaux -Toulouse qui n'a en apparence rien pour rester dans l'histoire du foot. Les Girondins mènent 2-1, grâce à un doublé de Lilian Laslandes, servi deux fois par François Grenet. Entré un quart d'heure plus tôt à la place du grand blond, Jean-Pierre Papin choisit ce moment pour dribbler Teddy Richert , et mettre à l'abri les Girondins. Les 17 000 personnes présentes ce soir-là dans les tribunes ne le savent pas encore, mais elles viennent d'être soufflées par l'air glacial dégagé par la lourde page du football français qui vient de se tourner devant eux. Ce 197de « JPP » restera comme son dernier inscrit en première division.Vingt ans plus tard, ses coéquipiers de l'époque avouent sans aucune honte qu'ils ne gardent aucun souvenir de cette rencontre comptant pour la 30journée d'un championnat que Bordeaux bouclera en cinquième position. À la lecture de la feuille de match, François Grenet se souvient simplement qu'une fois n'est pas coutume, il avait évolué au milieu de terrain. Même ses deux caviars délivrés sur coup franc, puis sur corner, pour Laslandes, ne lui rappellent rien. Même son de cloche du côté de Johan Micoud et Élie Baup, à qui on tente de relater le scénario de la rencontre pour réveiller les souvenirs en vain. Mais si ce but, que chacun pensait anecdotique à l'époque, est tombé dans l'oubli, tous gardent un souvenir ému du passage de l'ancien Marseillais en Gironde., se rappelle Johan Micoud » Cet amour de l'effort, même à 35 ans, même avec une Ligue des Champions, une coupe de l'UEFA, un Ballon d'or et des titres de champion de France et d' Italie plein le short, c'est également ce qui a marqué François Grenet, qui plus que du joueur, se souvient de l'homme. «, se remémore l'ancien latéral.» Un plaisir que JPP communiquait à ses jeunes partenaires après les entraînements collectifs, lorsque sa soif de ficelles tremblantes n'était pas rassasiée et qu'il embarquait quelques gamins grâce à un discours qui faisait mouche à chaque fois : «» , raconte Grenet, de la nostalgie plein la bouche. «. »Cette passion pour le travail bien fait ne peut être dissociée de l'humilité qui caractérise les artisans du but, les besogneux pour qui la répétition des gammes sert de refuge contre le doute. «, assure Grenet.. » Depuis le bord du terrain, Elie Baup mesure à l'époque la difficulté que devait éprouver son vétéran, qui savait sa fin de carrière proche. «. » «, fouille Micoud dans ses souvenirs.. »L'autre exercice auquel JPP s'adonnait quotidiennement après les entraînements faisait plus travailler les abdominaux que l'adresse face au but. Maître dans l'art du chambrage, l'ancien Bavarois avait trouvé du répondant dans le vestiaire bordelais, qui ne se formalisait pas au moment de mettre un gentil taquet à celui qui n'avait visiblement pas profité de son passage à Milan pour apprendre les rudiments de la classe vestimentaire. «, rembobine en souriant François Grenet.. » De cette garde-robe improbable, Johan Micoud se souvient particulièrement de mocassins à glands, que Grenet et Nisa Saveljic avaient décrétées comme interdites dans un endroit aussi huppé que le vestiaire bordelais. «. »Le week-end après cette victoire face au TFC d' Alain Giresse Jean-Pierre Papin fera trembler les filets adverses une dernière fois vêtu d'un maillot frappé du scapulaire. Ce sera lors de l'unique sortie de sa carrière au Stade de France , en finale de la Coupe de la ligue, face au Paris Saint-Germain, en égalisant d'un coup franc magistral. Bordeaux s'inclinera aux tirs au but, avant de libérer en fin de saison son ancien combattant, qui quittera le monde pro après une pige de quelques mois à Guingamp , en Ligue 2. Vingt ans, putain.