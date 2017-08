Il se blesse en enjambant un panneau publicitaire

Vidéo

Celebration of the week in Brazil pic.twitter.com/vrVGgrDIDa — Jack Lang (@jacklang) 9 août 2017

HL

Boudewijn Zenden et Brandão le savent très bien : un accident lors d'une célébration de but est vite arrivé.Andre Luis, aussi. L'attaquant du club brésilien de Santa Cruz (D2) a connu une sacrée mésaventure en célébrant son but contre Criciuma. Le joueur a voulu enjamber le panneau publicitaire qui l'empêchait d'aller célébrer son but avec ses supporters mais il a manqué son saut et s'est retrouvé par terre.Se tordant de douleur, le Brésilien est resté de longues minutes au sol avant finalement de se relever. Quelques minutes plus tard, son coach l'a sorti, officiellement pour choix tactique mais le joueur semblait visiblement avoir très mal.