Il s'appelle Jean-Louis

Arrivé fin janvier pour sauver Montpellier, le club de sa vie, Jean-Louis Gasset a déjà bousculé plusieurs codes depuis son retour à la Paillade. Reste qu'au-delà des résultats, le sexagénaire veut prouver qu'il a les épaules pour être numéro un. Plongée dans les regards de ceux qui l'ont connu, histoire de comprendre pourquoi Gasset est unique. Définitivement.

92

La tête, le cœur et les couilles

« Il n'était pas fait pour être numéro un »

Par Maxime Brigand

Tous propos recueillis par MB, sauf ceux de Bernard Rodríguez par RC.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Aucun joueur n’aime les causeries. Cette dernière est pourtant considérée comme un art où l’entraîneur, tribun habité ou conférencier sans âme, doit faire ressortir l’essence de son plan, de ses envies et des tripes de son groupe en cinq, dix ou trente minutes. Problème : le discours est souvent écrit à l’avance, préparé, récité sans être joué et, pour la majorité du temps, presque invariable d’une semaine à l’autre. Alors, le cerveau de l’auditoire décroche. Jean-Louis Gasset , lui, n’a jamais joué avec un public. Tout simplement, car il ne s’est jamais senti en représentation. Ce qu’il aime, c’est l’homme plus que le joueur, les mots bruts plutôt que les envolées sans consistance. Au fond, ce qu’aime avant tout le natif de Montpellier , c’est la vie. Un truc inspiré du père, Bernard , disparu en avril 2002, figure éternelle de la Paillade et dont Loulou Nicollin parle encore aujourd’hui comme d’un «» . Quand il est dans un vestiaire, face à ces mecs en short, Jean-Louis Gasset est aussi un artiste., installe David Bellion , qui a connu Gasset lors de sa première aventure en binôme avec Laurent Blanc » Au point que celui qui a enfilé la casquette de coach au milieu des années 80 après dix ans passés sous les couleurs de Montpellier arrache souvent ce qu’il souhaite de ses joueurs. «, enchaîne Michaël Ciani , qui a aussi connu Gasset à Bordeaux Mais d’où vient-il ? Comment en est-il arrivé là ? D’où vient ce caractère ? Joueur, Jean-Louis Gasset était un milieu de terrain honnête, bosseur de l’ombre. On le dit attentif au jeu, passionné obsessionnel, mais aussi chambreur. Humour pinçant, «» , se rappelle Cédric Barbosa , son ancien joueur à Montpellier , première expérience en tant que numéro un de Gasset entre 1998 et novembre 1999 après plusieurs années passées en tant qu’adjoint. Mais pour grandir, s’émanciper et s’échapper de l’ombre du père et de Nicollin, il devait quitter Montpellier un jour. Pour revenir, forcément, mais pas tout de suite. Le voyage va alors durer dix-sept ans, entre Caen , les valises de Luis Fernandez à Paris ou Barcelone, Istres puis derrière Blanc à Bordeaux , en équipe de France et de nouveau au PSG . «» , cadre Sébastien Pérez, soldat de Gasset à Istres lors de la seule saison du club provençal en Ligue 1 (2004-05).Le Montpelliérain reprend alors la barre du promu en janvier avec Xavier Gravelaine pour une opération maintien assez folle. Pérez : «» Un trait de caractère qui revient partout. Le souvenir le plus marquant reste forcément ce jour où il a demandé à Souleymane Diawara de «» . «, concède Ciani.Il y a aujourd’hui deux Gasset : le Gasset adjoint et le Gasset numéro un. Entre les deux, ce jour de janvier 2007 où son aventure à Istres s’arrête brutalement sur un constat porté par son adjoint de l’époque, Bernard Rodríguez : «» Comme un écho au jugement porté par Luis Fernandez quelques années plus tôt qui estimait qu’un «» . Au point de ne jamais renfiler un costume d’entraîneur en chef ? C’est ce que beaucoup pensent, même si «» selon Barbosa. Ce dernier garde en souvenir «» Bellion enchaîne : «» Sauf si la famille a besoin d’aide. Jean-Pierre Bernès, agent et ami de Blanc, précise : «Voilà pourquoi Jean-Louis Gasset est redevenu numéro un il y a quelques semaines : «» Et ce, malgré la perte de son épouse il y a peu. En trois matchs – deux victoires et une défaite honorable contre l’AS Monaco –, Gasset a déjà bousculé Montpellier en revenant à la base de ce qu’était la Paillade : des hommes pour des valeurs. Des valeurs que partagent Nicollin, Mézy, Nouzaret, Carotti, Printant, Delaye, Rouvière et les autres. Sauver un groupe dans la difficulté, Jean-Louis Gasset l’avait déjà fait en 2000-01 à Caen , qui finira dix-septième de deuxième division en fin de saison. «, décompose Grégory Tafforeau, son ancien défenseur en Normandie.» Aujourd’hui, Gasset est ressorti de l’ombre pour une mission qui devrait s’arrêter en fin de saison, sauf s’il se sent prêt à repartir pour un projet plus long, comme à Paris, où Zlatan Ibrahimović l’a longtemps pris dans ses bras au moment de son départ, ou à Bordeaux où son souvenir est fort, à l’image de ces retours de vacances où il faisait suer Cavenaghi pour lui faire retrouver la forme dans des combinaisons. Jean-Louis Gasset a renfilé sa casquette. Lui reste maintenant à graver sa réussite en solitaire.