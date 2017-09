Il révèle que Maicon était bourré à l'entraînement

211

Peu de gens se souviennent de Ianis Zicu.Ce jeune Roumain était arrivé à l' Inter en janvier 2004, avant d'être immédiatement prêté à Parme en tant que monnaie d'échange pour Adriano . S'il n'a jamais joué un match officiel avec le maillotjusqu'à son départ définitif en 2007, il a toutefois pu participer à des entraînements estivaux avec les stars de l'équipe de l'époque.Ce qui lui permet aujourd'hui d'évoquer sur Digi Sport une anecdote concernant Maicon , l'ancien latéral de l' Inter . «: "Comment faire pour que Maicon soit sobre ?"Des révélations amusantes à prendre toutefois avec des pincettes. De fait, Zicu a quitté l' Inter pour le Dinamo Bucarest en 2007, et Mourinho n'est arrivé à Milan qu'en 2008, soit un an plus tard.Et si c'est Zicu qui était ivre, en fait ?