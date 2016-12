Il inscrit deux triplés pour deux équipes le même jour

0

C'est le joli conte de Noël de cette fin d'année 2016.Lundi, à l'occasion du Boxing Day en Angleterre , un certain George Gaskin, 26 ans tout rond, a établi un improbable record : il a inscrit deux hat-tricks pour deux équipes différentes le même jour, à quelques heures d'intervalle.Pour la faire courte, le matin, ce bon vieux George, qui évolue en, le foot amateur sauce anglaise, a commencé par marquer trois fois avec le maillot de Littlehampton Town sur le dos lors d'une victoire 4-1 face à Worthing United.Dans la foulée, il célèbre ça avec un Coca Light avec ses coéquipiers, prend sa caissse, fait à peu près trente kilomètres pour se rendre à Horsham. Là, il débute sur le banc, rentre en deuxième mi-temps et claque un nouveau triplé lors de la branlée 8-1 infligée par Horsham FC à Godalming en début d'après-midi.Il était temps: avant ces deux rencontres, il n'avait plus marqué depuis quatre matchs.