Il gagne un maillot de Sidibé et le revend sur LeBonCoin

22

Bravo @AS_Monaco vous faites gagné des footix 😡 pic.twitter.com/f9SdEnDgyG — pabloasm 🏆🇲🇨 (@MorelPablo06) 21 juillet 2017

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le roi des footix.Si gagner un maillot grâce au jeu en ligne d'un club n'a plus rien d'exceptionnel depuis l'essor de Twitter, cela reste tout de même une chance. Encore plus lorsqu'il s'agit d'une version unique et collector. Mais un supporter de l'AS Monaco n'en a visiblement pas grand-chose à faire.Après avoir offert la double prolongation de Sidibé et Glik à ses supporters, l'AS Monaco avait en effet décidé de régaler ses troupes en offrant les tuniques de prolongation des deux joueurs. Sympa. Sauf que l'un des deux gagnants vient tout simplement de mettre son cadeau en vente sur LeBonCoin, pour 150€. De quoi espérer une sacré plus-value.Un supporter aussi bon en affaires que l' ASM