Il faut sauver le soldat Mangala

Peu utilisé par Pep Guardiola qui a trouvé la bonne formule sans lui, Eliaquim Mangala ronge son frein à Manchester City. Détail : la récente blessure de John Stones pourrait lui ouvrir une fenêtre de tir. L'international français est-il capable de s'engouffrer dans la brèche et de relancer ses chances d'aller au Mondial en fin de saison ?

La concurrence de Vincent Kompany

Ce très cher Mangala

« Il n'a jamais été aussi bien physiquement »

La compo de Pep Guardiola pour affronter Leicester était attendue. Nicolas Otamendi suspendu, qui allait choisir le coach catalan pour faire équipe avec John Stones , alors que le binôme anglo-argentin n'avait plus bougé en Premier League et Ligue des champions depuis août et une victoire contre Bournemouth ? Finalement, c'est une surprise qui est sortie du chapeau, avec le revenant Vincent Kompany . Une surprise qui aurait pu se transformer en mauvaise blague si le Belge avait pris le rouge qu'il méritait dès la seconde minute de jeu pour un tacle de boucher sur Jamie Vardy Eliaquim Mangala , de son côté, pouvait alors encore ronger son frein, lui qui n'avait jusqu'ici disputé que 19 minutes de jeu en Premier League depuis le début de saison – contre Liverpool (5-0) le 9 septembre dernier – plus deux rencontres de League Cup, et qui voyait ainsi sa place dans la hiérarchie des centraux officiellement reculer d'un cran. «» , assure au lendemain du match un proche du défenseur central. Ou alors John Stones en a une mauvaise, puisqu'il s'est blessé à la demi-heure de jeu et devrait manquer quatre à six semaines de compétition.Pour remplacer l'Anglais, Eliaquim Mangala – qui pouvait initialement espérer être titulaire – a fait le job au pied levé. Et contredit les nombreuses voix sur les réseaux sociaux qui annonçaient une victoire automatique de Leicester à cause de l'entrée de l'ancien de Porto. Finalement, Mangala a été bon, City a fini sur unet conforté sa première place ainsi que son statut d'équipe qui joue le mieux en Europe actuellement. Mais l'international français n'est pas sorti d'affaires pour autant, le onze de Pep Guardiola pour affronter Feyenoord en Ligue des champions mardi sera fort d'enseignements. Avec le retour d'Otamendi, Mangala est en balance avec le revenant Kompany, a priori prioritaire dans l'esprit du manager catalan. À 26 ans, le Français entre dans ce qui doit être la meilleure période de sa carrière et «» . Le joueur formé au Standard Liège n'a sûrement pas oublié l'hécatombe pré-Euro 2016 qui avait permis à Samuel Umtiti d'accrocher le wagon à l'arrache, puis de devenir un taulier du groupe France Pour Mangala, la relance semble néanmoins passer par un transfert au prochain mercato, même en prêt, alors que Manchester City a atteint un niveau exceptionnel sans lui. Et ce n'est pas sur sa charnière centrale que Pep Guardiola est le plus disposé à instaurer du, ce qui limite les perspectives de temps de jeu en 2017. Débarqué en 2014 pour un transfert record, Mangala est désormais prisonnier du coût de son transfert et du statut qui va avec. «» La meilleure solution à court terme semble être un prêt, comme celui – concluant – qu'il avait consenti la saison passée à Valence, avec 30 matchs et deux buts au compteur.Sous contrat jusqu'en 2019, Mangala ne peut attendre la fin de son bail pour relancer sa carrière, alors qu'il a refusé Crystal Palace cet été – disposé à aligner 22 millions d'euros – et que leprétend qu'un accord est possible entre City et Lyon pour un échange Mangala-Diakhaby. «» Paradoxalement, une présence sur la pelouse face à Feyenoord mardi pourrait contrarier une telle hypothèse. «» Et le proche du Français l'assure, «» .