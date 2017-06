Il était une fois Adil et Pamela

Au bout de dix-huit mois marqués par un stand-up à l’Assemblée nationale sur le thème du gavage des oies, un soutien appuyé au « militant des droits des animaux » Mélenchon pour la présidentielle et quelques selfies avec Julian Assange, Pamela Anderson aurait donc décidé de braquer le mercato dès son ouverture en tombant dans les bras d’Adil Rami. Récit.

« C'était Adil quoi, son T-shirt serré et son shorty »

Alain Souchon, le Fairmont et Peter Franquart

Le hibou ne ment jamais, surtout quand il a un œil rouge et un œil vert. Alors, quand il est affiché sur une porte vitrée, il faut fermer les yeux et foncer. Un regard rapide au tableau suffit pour se rassurer : il y a ce duel pissaladière-beignets de fleur de courgette qui a la gueule d’un choc, mais il est surtout impossible de cracher sur le tian d’aubergine tomates confites. Quelques mètres à peine séparent le Chemin des Bouis et la D93 qui tient entre ses bras la mythique route des plages de Ramatuelle. Conseil : s’arranger avec son boss pour débarquer au premier service, sinon l’histoire se complique au moment de régler les comptes avec Luisa, neuf des neufs du Domaine des Moulins où Pamela Anderson a décidé d’installer sapour l'été. Ici, le boss toqué, c’est Christophe Leroy. Oui, le même Christophe Leroy qui s’est fait dégager de deux restaurants à Saint-Tropez en février par le tribunal de commerce de Féjus.Mais la reine, c’est bien la comtesse de Giglio : C.J. Parker. L’ouverture de la boutique est prévue pour le 4 juillet 2017, mais voilà déjà quelques semaines que l’ancienne saxophoniste de Ladysmith roule dans le Sud. Les réunions s’enchaînent, tout doit être parfait et une lettre a même été envoyée à la doublette royale Macron-Trogneux. «(...)» Julian, c’est Julian Assange, Pamela ayant fini de jouer avec Perretta depuis déjà quelque temps, la sortie de son singleen étant la preuve définitive. Détail, le bonbon sans fourrure a déjà la tête ailleurs. Tout va vite avec Pamela, c’est la règle. Kid Rock a quelques billes sur le dossier. Alors, pour prendre de la vitesse, il fallait voyager un bout ces dernières semaines, notamment entre Monaco et Nice . Henri Cueco avait sorti une base en 2004 avec, Pamela Anderson en a fait un roman de Marc Levy.* Dominique Veilex, légende de l’ES Fréjus est clair : «Should I Leave, c’est comme ça, Adil Rami est une référence qu’on aime placer au moment de situer la ville sur une carte ou qu’on cale sans trembler dans une discussion au même rang que Philippe Léotard et Julien Absalon. Alors, il suffit de se balader sur la place Formigé et de tendre l’oreille. Il y a bien ce type, échoué sous la chaleur d’un début juin anormalement brutal pour les physiques mal préparés, qui évoque le souvenir «» , mais il faut plutôt continuer sa route. Pourquoi ? Pour se poser quelques minutes face à Marcel, son ancien collègue aux espaces verts d’une mairie qui n’avait pas encore décidé de se saper en marine. Bille en tête, il fonce : «SnapdragonVoilà quelques jours que Fréjus garde le secret donc. Le costaud Adil a bien été vu en compagnie de la grande Pamela. Marcel en rajoute une : «» Bref, le monde veut quand même comprendre. Alors, il faut gratter du côté des proches. Voilà David, l’ancien coéquipier qui se rappelle d’un Adil «K 2000Alerte à Malibu"Don’t you worry its going to be alright, because i’m always ready, I won’t let you out of my sight."» Bon, pourquoi pas.Mais reste cette question qui tracasse tout le monde : comment Adil a-t-il pu rencontrer Pamela ? Son passé parle pour lui et celui que l'on surnommait Shrek quand il était au LOSC est souvent décrit comme un «» , fidèle, à qui l'on trouve même un petit côté gendre idéal. Le tableau est chouette et le voile se lève. Mi-mai, Adil est invité par l'un de ses amis à dîner. En fond sonore, du Alain Souchon.. Un bijou. «» Oui, Cyril Lignac peine à changer de disque, mais retrouver Adil lui fait du bien. «Playboy» , lâche le cuistot.Hop, deux semaines plus tard, voilà le défenseur français à Nice face à l'ancienne. Adil a assuré : T-shirt blanc, grosse chaîne, quelques blagues affûtées... Kelly Slater est définitivement écrasé dans la mémoire de Pamela. Son mec à elle est un sportif, mais surtout un homme de convictions. Ils se plaisent, filent ensuite à Fréjus voir les potes et à Monaco où Adil roule des mécaniques. Mieux, il bombe le torse, explique à Pamela ses, fait tomber un Eddie Irvine un peu trop pressant autour de la piscine du Fairmont et lâche même un selfie pour Grég Malicki, Laurent Pichon et Peter Franquart. Il fait nuit sur la Principauté, Pamela connaît désormais tous les détails de la «» d'Adil contre Llagostera et le néo-couple se couche. Prévenante, la comtesse se lève et dégage une GoPro qui n'avait rien à foutre là. Une façon comme une autre de dire qu'elle est désormais contre l'arbitrage vidéo. Pamela peut désormais se coller contre son héros. Adil ne veut plus partir.