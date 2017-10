Il était un froid dans l'Est...

Agile comme un poisson dans l'eau au Stade de France, asphyxiée comme Némo sur le carrelage du dentiste à l'extérieur. Depuis le début des éliminatoires de la Coupe du Monde, l'équipe de France confirme une tendance latente : celle de galérer hors de ses bases, et surtout face aux pays de l'Est. Manque de bol, la Coupe du Monde est en Russie.

Gagner à l'Est, une tannée

Mourir d'épectase

Par Théo Denmat

L’équipe de France de football a, toute ressemblance physique exceptée, la plupart des traits caractéristiques du saumon. Bête aquatique de taille respectable, le saumon atlantique est, comme le confient certains sites spécialisés, «» . Car oui, le saumon voyage. Il n’aime pas forcément cela, le pauvre, mais c’est inscrit dans son ADN, tout comme l’oisillon battra des ailes au moment de son premier décollage ou que le girafon tentera de se dresser sur ses quatre pattes après la chute de deux mètres engendrée par l’accouchement. Souvent couronnée de succès, parfois vouée à l’épuisement, l’opération «» est l’essence même de la vie du poisson, qui s’en passerait pourtant bien.Or, sur ce point, Didier Deschamps a beaucoup à apprendre. Plutôt branché chasse, qu’il ne pratiquait d’ailleurs «» , la Dèche jouera pourtant son année 2018 sur une migration russe, un voyage Baïkal au pays des glaces dont il se serait pourtant bien passé. Un Euro à la maison, c’est bien suffisant, non ? Plus confortable, plus chaud. Plus enivrant. Plus facile aussi. Car pendant que la France enfile les perles à domicile face aux nations européennes, son bilan à l’extérieur est bien plus mitigé, qui plus est concernant les états dits « de l’Est » . Faire une incursion en territoire ennemi est une chose, mais passer un mois en Russie relève carrément de l’opération suicide. Pour parler pêche, c’est se foutre l’hameçon directement dans les branchies.Depuis le début de l’Euro 2016, les Bleus ont affronté un pays d'Europe de l’Est à cinq reprises. Une fois la Roumanie (2-1), l’ Albanie (2-0), et la Biélorussie (0-0) en ouverture des éliminatoires, et deux fois la Bulgarie (4-1 puis 1-0). Sur ces cinq matchs, quatre victoires et un match nul. Facile. Maintenant, jetons un oeil au fond. Face à la Roumanie Dimitri Payet avait dû attendre la 89minute pour débloquer la situation. Rebelote contre l’ Albanie cinq jours plus tard, avec un but de Griezmann en ouverture du temps additionnel. On n’évoquera pas le triste nul en Biélorussie (0-0), ni la victoire sans convaincre de samedi dernier à Sofia (0-1). En réalité, la seule victoire avec la manière avait eu lieu à domicile, au Stade de France , lors d’un 4-1 face à la Bulgarie où même Kévin Gameiro y était allé de son pion. Soit la mise en pratique d’une théorie selon laquelle les Bleus ne seraient pas à l’aise en déplacement, et qui se confirme durant cette phase éliminatoire. Après le 0-0 à Minsk, une victoire sans inspiration face aux Pays-Bas sur une unique frappe de Paul Pogba (0-1), une victoire molle au Luxembourg (1-3) puis la fameuse défaite en Suède (2-1), avant la dernière galère bulgare.On aurait presque tendance à grossir le trait, à dire que le mammifère n’aime vraiment pas se baigner dans d’autres eaux que les siennes. Là encore, pensons saumon. «, dit-on,» . Parfaite métaphore de la Coupe du Monde après une série de matchs qualificatifs, cette période, dernière étape du cycle de vie de l’animal, correspond à un moment où ce dernier cesse de se nourrir. Un voyage de plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres où se joue réellement sa survie, bien loin des lacs glacés où il passe pourtant l’intégralité de son existence. Un voyage que vont devoir effectuer les Bleus en se sortant les nageoires de l’intestin.Paraîtrait que chaque saumon à son obstacle récurrent. Il n’est pas rare de laisser glisser un oeil sur l’un de ces reportages animaliers du dimanche, le corps lâche et l’esprit vagabond. Là, le poisson saute, inlassablement. Mû par un irrépressible instinct de survie, il se fracasse la dorsale contre les rochers, bute sur le même bras de rivière pendant des heures quand ce n’est pas un ours qui le décapite d’un coup de patte bien placé. Pas d’inquiétude, l’équipe de France gagnera très probablement son match du soir face à la Biélorussie, prêcher dans sa paroisse n’est que rarement un problème. Mais qu’en sera-t-il des Bleus lorsqu’il s'agira de bondir par-dessus les eaux ? De faire sa migration estivale ?Le corps bien droit positionné en I, la bouche grande ouverte et le regard vide, Didier Deschamps va devoir apprendre à naviguer en courants agités. Plier le cou pour éviter les morsures de l’Est qui, de fait, seront présentes en Russie . Il s’agit peut-être d’un simple état d’esprit. Parler sans cesse de « traquenard sur mauvais terrain » crée sans doute un monstre imaginaire, tout comme l’enfant n’irait pas craindre la présence d'un croque-mitaine sous son lit si on ne lui faisait pas mention de cette possibilité. Pas d’inquiétude pour ce soir, la France se qualifiera. Reste juste à s’inspirer de l’engagement salmonier dans ce grand périple que sera la Coupe du Monde, sans toutefois, «» , mourir d’épuisement pendant la reproduction.