« Il est sur quelle chaine le match ? »

SFR Sports s'est adjugé les droits des coupes d'Europe à partir de 2018. Une nouvelle triste pour l'accès au football du grand public, et qui pousse un peu plus les fans à dépenser beaucoup d'argent dans des abonnements trop nombreux. Le monde a bien changé depuis l'époque où tout le monde pouvait regarder un match de temps en temps...

La vie était simple, la vie était belle

La fin des discussions avec la grande tante

Par Alexandre Doskov

On s'était tellement habitués à eux qu'on s'était offert le luxe de les charrier. Les hurlements de possédé d' Omar da Fonseca, la dégaine de vendeur d'électroménager d'Alexandre Ruiz, les interviews en vingt six langues d'Anne- Laure Bonnet... Un petit folklore de jour de match auquel les deux à trois millions d'abonnés de BeIn s'étaient habitués, et pour qui la troupe de la chaine créée au Qatar était quasiment devenu une bande de potes. Et pourtant, quelques années plus tôt, l'arrivée bruyante et un chouia violente de BeIn dans le paysage audiovisuel français avait fait grincer des dents. Après le PSG , voilà que l'émirat raflait tous les droits télé possibles et imaginables. En quelques années, les chaines du groupe ont réussi à concentrer un nombre complètement inédit de compétitions sportives en tous genres, de l'athlé au foot en passant par la natation, la NBA ou le cyclisme, et on se demandait s'il existait encore sur cette planète un type en train de transpirer qui n'était pas filmé par les caméras de BeIn. Régulièrement, on entendait cette question posée à moitié sur le ton de la plaisanterie, à moitié sur un ton sérieux : «» Et au fond de la pièce, il y avait toujours un fan de grosses voitures qui font beaucoup de bruit sans vraiment penser à la planète et aux banquises pour répondre : «» Complètement dépouillé et vidé d'une grande partie de son contenu, Canal+ était devenu une chaine fantôme pour les centaines de milliers qui résiliaient leur contrat, sans que les réformes de Bolloré ni le service Canal+ à la demande ne puissent les retenir.C'était triste, et les nostalgiques des grandes années de Canal pouvaient légitimement verser leur larme. Finies ces années où, dix secondes après le début d'un match de Ligue 1, ils pouvaient savourer égoïstement leur soirée football en pensant aux millions de non abonnés chez qui l'écran était devenu crypté. Mais tous ceux qui sont tombés dans les bras de BeIn ont fini par s'habituer au confort de cet accès inédit à autant de football. Les quelques matchs que Canal avait réussi à conserver ? On se débrouillait toujours pour aller les voir dans un bar, ou en grattant les codes d'un pote. Quant aux matchs des Bleus ou à l'Europa League, on n'avait qu'à zapper sur TF1 ou W9. Bref, la vie était simple. Puis SFR Sports est arrivé, grain de sable dans cette belle machine, qui a commencé par voler la. Aujourd'hui, la chaine continue son rapt et vient de chiper les droits pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa pour la période 2018-2021. Au programme sur SFR Sports ? Rien de bien révolutionnaire. Des émissions au nom qui sentent bon la sueur - «» -, des champions du monde 98 comme consultants, et des intervenants plus ou moins interchangeables. Et le constat est désormais là, terrible : pour regarder du football en France , il faudra bientôt être abonné à au moins trois chaines, et y consacrer un budget plus important que l'abonnement au stade dans certains clubs de Ligue 1.En 2014 et en 2016, plusieurs matchs de la Coupe du monde et de l'Euro étaient diffusés exclusivement sur BeIn, ce qui privait de compétition tous ceux qui voulaient juste regarder du foot une fois tous les quatre ans sans devoir payer une chaine pour y avoir droit, c'est-à-dire une grande majorité de Français. Tous ces moments absurdes où l'on se retrouvait à discuter avec sa grande tante d'un Australie -République Tchèque qu'elle avait regardé en faisant du repassage, en expliquant «» , ils sont aujourd'hui loin derrière nous. Tous comme ces souvenirs de soirées de Ligue des Champions passées devant TF1, avec les commentaires de Thierry Gilardi dans les oreilles, en pensant à tous ceux allergiques au ballon rond qui allaient allumer leur télé et râler : «» En 2017, les soirs de Ligue des Champions, TFA diffuseou. Il n'y a plus de foot partout, du moins plus sur le service public, et les fans qui veulent encore regarder les matchs se retrouvent face à une multitude de compétitions éparpillées un peu partout sur les chaines les plus chères du PAF. Et en quelques années, l'éternel «» a été remplacé par un bien triste «» Pour se retrouver finalement à regarder le match avec des commentaires en ouzbèke, et la même qualité que sur la 4 en crypté. C'est peut être ça, la revanche de Canal+.