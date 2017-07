Ikoné à nouveau prêté à Montpellier

1

AS

Ikoné la maison.Déjà prêté six mois à Montpellier la saison dernière, au cours desquels il a disputé quatorze rencontres et marqué un but, Jonathan Ikoné va de nouveau être prêté par le PSG au MHSC mais cette fois-ci pour une saison complète.Il s'agit d'un prêt sans option d'achat pour le jeune ailier de 19 ans, formé à Bondy en compagnie d'un certain Kylian Mbappé.Encore un jeune Parisien condamné à l'exil.