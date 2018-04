Iker Muniain buteur pour son grand retour

24

El regreso soñado ?Un retorno de ?Tras estar 6 meses y diez días fuera de los terrenos de juego por lesión, ¡@IkerMuniain10 ha marcado gol con el @AthleticClub! ??❤#VillarrealAthletic pic.twitter.com/Cl33IsV6q7 — LaLiga (@LaLiga) 9 avril 2018

Quinze minutes de jeu, et un but pour l'un des ex-grands espoirs du football espagnol.Le 28 septembre dernier, contre les Ukrainiens de Zorya en Ligue Europa, Iker Muniain avait subi une rupture d'un ligament croisé du genou droit, et avait été opéré dans la foulée. Sur la pelouse de Villarreal , lundi soir, il a enfin effectué son grand retour à la compétition, six mois après.L' Athletic Bilbao menait déjà au score, quand Muniain est venu couper un centre venu de la droite, et sceller définitivement l'issue de la rencontre (1-3), inscrivant au passage son deuxième but de la saison en Liga. Ce matin, les Basques pointent à la 12place du classement, alors que Villarreal laisse sa cinquième place au profit du Betis Séville , vainqueur d' Eibar samedi (2-0).Heureusement pour l'OM qu'il n'est pas revenu un mois plus tôt.