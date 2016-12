Iker Casillas plus fort que jamais

0

Casillas est redevenu San Iker.Non appelé en sélection espagnole par Julen Lopetegui , qui lui préfère De Gea, Reina, Asenjo ou encore Rico, Iker Casillas vit pourtant actuellement la meilleure saison de sa très longue carrière. Après plus de trois mois de compétition, le portier du FC Porto n'a encaissé que cinq buts en onze journées de Liga Nos, et quatre en sept journées de Ligue des champions.Soit une moyenne de 0,5 but par match. Si la saison est encore longue, Casillas n'a jamais connu une si faible moyenne de buts encaissés depuis ses débuts en pro en 1999. À l'exception de la saison 2013-2014, où il avait terminé avec douze buts encaissés en 24 rencontres disputées, en ne jouant que la Ligue des champions et la Coupe du Roi.Bon, les attaquants d'Arouca et de Tondela, ce ne sont pas les mêmes que ceux de Séville et de Valence non plus.