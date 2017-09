Iker Casillas bat des records de longévité

1

MR

Soirée mitigée pour San Iker : trois buts encaissés, mais un record établi et un autre égalé. Iker Casillas a tout de même réussi à entrer un peu plus dans la légende de la Ligue des champions. Le gardien espagnol participe cette saison à sa dix-neuvième campagne de C1 depuis le début de sa carrière (estimée par les historiens en l'an de grâce 1999), rejoignant Ryan Giggs en tête du classement des brillants vétérans. Et même s'il n'a pas particulièrement brillé ce mercredi soir, le vainqueur des éditions 2000, 2002 et 2014 avec le Real Madrid a pris part à son 174match dans une compétition européenne. Suffisant pour doubler son compatriote Xavi Bien joué vieux.