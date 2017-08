Iheanacho file à Leicester

AH

Oui, Leicester, douzième de Premier League, vient de lâcher 30 patates pour s'offrir un attaquant du 3du dernier exercice, Manchester City. Tout ça grâce à la magie des droits TV du championnat anglais.Autrement dit, c'est comme si Angers avait balancé 30 millions à Nice pour Pléa. En réalité, les Angevins ont chopé Crivelli et Guillaume. Un brin excitant. Car oui, Leicester vient de réaliser un gros coup. Outre la dimension financière, cette somme investie sur un joueur de 20 ans souligne le potentiel de Kelechi Iheanacho. Ce transfert est formel : Iheanacho est le Nigérian le plus cher de l'Histoire, et le plus gros transfert africain derrière Mohamed Salah, qui a quitté Rome pour Liverpool cet été Prévoyant, City a glissé une clause de rachat prioritaire de 56 millions d'euros dans la transaction. Car lesn'arrivent pas à s'exciter sur les joueurs à moins de 50 plaques.