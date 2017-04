Ici, c'est Issa !

Depuis le mercato hivernal, Issa Cissokho est revenu en Ligue 1. Mais quand on regarde son parcours, l'ancien Nantais est surtout revenu de tout. C'est l'histoire d'un mec qui n'a jamais rien lâché, qui a mis cent fois genou à terre, et qui est toujours remonté en selle. Se vautrer en voiture, dormir dehors, squatter le banc de touche, l'ANPE, affronter les remarques des campagnards du Loir-et-Cher, le frère d'Aly a tout fait. Mais il a surtout réussi à avoir une carrière, alors qu'un nombre incalculable de galères auraient pu l'en empêcher.

0

Youtube

Prince Aly, roi Issa

Sortie de route

Le jeune derrière la rambarde

L'En Arrière de Guingamp

Fraude dans le train et nuit sur le plancher

Omelette de la discorde et ANPE

À deux doigts de finir au Super U

La poisse italienne

Par Alexandre Doskov

Tous propos recueillis par AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'était le 2 avril dernier, en fin d'après-midi. Le soleil commençait doucement à quitter la Beaujoire, mais sur la pelouse, le combat faisait toujours rage entre les Canaris et les gars du SCO. Issa Cissokho , l'ancien Nantais, avait fêté son retour en ville en envoyant une passe décisive à Famara Diedhiou, un magnifique centre aux petits oignons, mais il ne comptait pas s'arrêter là. Chaud bouillant, sans doute un peu trop, il pousse un peu trop son ballon à cinq minutes de la fin et cavale comme un fou pour le récupérer. Problème, il trouve le tibia de Guillaume Gillet sur son chemin. Un coup de crampons plus maladroit que méchant plus tard, et monsieur l'arbitre dégaine son carton rouge sans trembler. Mais Valentin Rongier, le jeune milieu du FC Nantes resté très pote avec Cissokho, ne lui en veut pas : «» Dans un éclat de rire, Issa Cissokho lui emboîte le pas : «Être motivé, c'est ce qu' Issa Cissokho fait de mieux, et c'est surtout ce qui lui a permis d'en arriver là alors que beaucoup auraient lâché bien avant lui. À l'origine, avant la Ligue 1, l'Italie, les années nantaises et les obstacles, il y a ce gamin né à Blois en 1985 qui arpente les rues du quartier Kennedy, à l'est de la ville. Une ZUP «» d'après Mamadou Cissokho, grand frère d'Issa et aîné de la famille, qui pose le décor : «» Issa fait ses classes à l'école Jules Ferry puis au collège Rabelais, mais surtout à l'AAJB, l'un des clubs du coin, où les frères Cissokho tapent leurs premiers ballons. Son petit frère Aly, le futur défenseur de l'OL, de Liverpool et des Bleus est aussi de la partie, mais les entraîneurs de l'époque misent plutôt sur Issa. «» , reconnaît Tonio Lorenzo, alors coach à l'AAJB, qui poursuit : «» Une impression que partageait Mamadou : «Adil, son meilleur ami depuis Blois, jouait dans un autre club de la ville et a souvent affronté Issa. En un flashback, il revient vers ce temps où la réussite de son pote était une évidence : «» Plus rapide et plus technique que la moyenne, Issa joue en attaque, et s'emballe en parlant de ces années où il ne pensait qu'à marquer : «» Esquivant les embrouilles de quartier, les quatre frères et la sœur Cissokho se tiennent à carreau et marchent droit, encadrés par des parents qui enchaînent les sacrifices. Papa Cissokho est en première ligne alors qu'il bosse de nuit, comme le rappelle Issa avec quelques remords : «» Des souvenirs qui font encore rire Mamadou, qui plaint son paternel : «» Un parcours classique, mais pas toujours facile dans un coin comme le Loir-et-Cher. Comme ce jour où, en rentrant d'un tournoi en voiture, la famille a un accident et se retrouve sur le toit au milieu d'une vigne après plusieurs tonneaux. Tonio Lorenzo raconte la suite : «"Oh, c'est que des Noirs, je vais m'occuper de ma vigne, j'ai autre chose à faire." »Être le meilleur marqueur de l'AAJB, c'est bien. Mais les années passent, Issa grandit, multiplie les essais, et personne ne mord à l'hameçon. «» Alors le garçon établit un constat : jouer devant est un handicap, et le secteur est bouché car les prétendants sont trop nombreux. Alors il redescend d'un cran, puis de deux, et ainsi de suite : «» Issa continue de traîner sa carcasse un peu partout dans l'espoir de se faire repérer, en réquisitionnant son père qui enquille les kilomètres en voiture pour trimbaler le fiston, jusqu'à obtenir une réponse favorable de Louhans-Cuiseaux. Issa a 17 ans et arrive entre les mains de Jacques Le Quéré, qui garde le souvenir d'un joueur prometteur, mais brut de décoffrage : «» Issa bosse dur, s'impose dans l'équipe des jeunes, et les vents favorables arrivent en toute fin de saison. L'équipe 1 joue alors en National, a un statut professionnel, et un soir, Issa reste après son entraînement pour regarder la séance des pros, à qui il ne reste que quatre matchs à jouer. «» , rembobine-t-il. Quand soudain, le latéral de l'équipe doit quitter le terrain et être remplacé. Planté derrière sa rambarde, Issa est appelé pour terminer l'entraînement avec les grands.Issa se revoit : «: "Mets tes chaussures !"» Il débarque sur la pelouse, participe à l'opposition où il fait forte impression, et le coach l'enrôle pour les quatre derniers matchs du championnat. C'est donc mineur que Cissokho connaît sa première expérience chez les pros et tape directement dans l'œil de Guingamp, qui lui propose une place comme stagiaire. Le deal ne se refuse pas. C'est le temps de Drogba, Malouda, et l'EAG vient de terminer la saison 2002-2003 à la 7place. Issa pose ses valises dans les Côtes-d'Armor, mais le plan ne se déroule pas comme prévu. Guingamp descend en Ligue 2 dans la foulée, et Cissokho n'a aucune chance de faire ses preuves avec les pros : «» Entraîneur de Guingamp en ce temps-là, Bertrand Marchand reconnaît que le contexte n'était pas favorable aux jeunes qui voulaient se montrer : «» Cissokho persévère, reste trois ans en Bretagne, mais s'enlise et ne joue toujours pas avec les pros. Pire, il se fait entuber par son agent : «Issa termine sa dernière année à l'EAG où il n'a plus d'avenir et met les voiles, sans trop savoir vers où. Il pourrait bien revenir au bercail, à Blois, mais refuse par fierté : «» En ville, Adil se souvient de l'état d'esprit ambiant : «» Issa opte donc pour l'US Orléans. Une jolie opportunité, car le club est renommé et possède une équipe en CFA et une en CFA 2. Surtout, il peut habiter à Blois et faire l'aller-retour pour les entraînements. Le problème, c'est que Cissokho est rapidement dans le rouge financièrement : «» Cissokho s'acharne, devient un as de la débrouille, et reste dormir chez des potes à Orléans dès qu'il peut pour éviter les allers-retours. Mais un soir, son ami le plante et Issa se retrouve seul dans les rues de la ville. «» Il décide d'aller dans la tour où habite son ami et dont il connaît le code, monte au onzième étage, et passe la nuit sur le plancher du couloir. «» Le lendemain, il se rend à son match où le coach le scotche sur le banc. Il n'entrera en jeu qu'à cinq minutes de la fin.Au milieu de ce chaos, Issa noue des amitiés puissantes à Orléans, à commencer par son coéquipier Dadi, qui l'aide au maximum : «"C'est pas possible, viens dormir chez moi !"» Mais alors qu'il semble avoir trouvé sa place dans l'équipe, Cissokho est brutalement envoyé en CFA2 pour un motif aussi futile qu'absurde. Lors d'un déplacement, il commande à l'hôtel des omelettes et provoque la colère de son coach. «» Avec le recul, Dadi a une explication simple : «Orléans, Issa Cissokho est à nouveau dans la nature et accepte cette fois de rentrer à Blois : «"Oh Issa, t'es revenu !""Ouais, c'est comme ça, c'est le foot. Je pensais que j'allais y arriver, finalement je n'ai pas réussi." » Sans aucune idée de reconversion, il remplit ses dossiers ANPE, va aux rendez-vous des conseillers, mais n'a aucun diplôme et que du foot sur son CV. Il trouve une place dans son club d'enfance, où il joue et entraîne les jeunes, mais son bilan est maigre. Il a 23 ans, a connu une brève expérience en pro cinq ans plus tôt, et collectionne les galères depuis. Pourtant, alors qu'il porte à nouveau le maillot de Blois, des recruteurs continuent de l'observer et Carquefou tape à sa porte en 2008. «L'expérience se passe bien, et un jour de 2010, dans un bar, un homme l'aborde pour lui dire que la CFA2 du FC Nantes le veut. «» , pose Cissokho, mais l'homme le rappelle et insiste. Issa devient fou : «» Deux semaines plus tard, Issa est à Paris avec son père dans les bureaux de Waldemar Kita. «"Même gratuit, je viens !" » Cissokho met le nez dans le guidon et enchaîne les matchs avec la CFA2. En fin d'année, une autre équipe de CFA2, Les Herbiers, lui propose un contrat avec un job à côté : surveillant de vidéosurveillance dans un Super U. Cissokho hésite, pense accepter, mais la chance lui sourit enfin côté terrain : «» Un an après son arrivée, Cissokho signe un contrat pro au FC Nantes, à 26 ans. Arrivé pour entraîner les Canaris une saison après, en 2012, Michel Der Zakarian découvre un type «» La greffe a pris, et l'atterrissage en terres nantaises est une réussite.Les Canaris remontent en Ligue 1, et Cissokho ouvre même une chicha en ville, Le Milano, qui a fermé depuis. L'équipe du Sénégal lui fait aussi les yeux doux, et il est sélectionné pour la première fois en août 2013. Les saisons passent, Cissokho s'installe dans le paysage nantais, et l'été 2015 arrive. Le latéral a 30 ans et est en fin de contrat. Il préférerait prolonger à Nantes, mais le club ne lui propose pas de salaire convenable. «» , se souvient Der Zak'. Les contacts entre Cissokho et le Genoa – où était déjà parti Serge Gakpé au mercato hivernal – avancent, et le transfert se finalise en juillet. «, croit savoir Rongier.» Dans la Botte, tout semble réuni pour que Cissokho s'épanouisse. «» Encore mieux qu'une jolie vue, Cissokho joue. Jacques Le Quéré, son ancien entraîneur de Louhans-Cuiseaux, passe même le voir à Gênes : «» Mais la machine s'enraye au moment de la trêve internationale. Issa est convoqué avec le Sénégal, et son entraîneur Gian Piero Gasperini ne veut pas qu'il y aille. «, s'interroge encore Cissokho.» À son retour, le vent a tourné.Le coach ne le fait plus jouer, et en janvier 2016, il est prêté à Bari en Serie B où il ne joue pas non plus. Issa ne reçoit aucune explication, mais continue de s'entraîner et est épaulé par ses proches, comme l'indique son frère Mamadou : «» À Bari, il ne joue que cinq matchs, puis passe à la trappe. Dénigré, il termine la saison en s'entraînant tout seul et prie pour trouver une porte de sortie le plus vite possible, mais la mission est compliquée. «» , assure Mamadou, qui est également son représentant et qui bosse avec ses agents. Toujours porté par sa capacité à garder la foi, Issa laisse passer l'été sans signer nulle part, travaille dans son coin et attend l'hiver : «» À Blois, son ami Adil est sur la même longueur d'onde : «» Des clubs de Ligue 2 viennent s'informer, prennent contact, mais le SCO débarque la dernière semaine et rafle la mise. Le 31 janvier, tout dernier jour du mercato, l'affaire est conclue et Cissokho est directement envoyé au front : «» À 32 ans, le voilà redevenu titulaire dans un club de Ligue 1 et une finale au Stade de France contre le PSG l'attend. La conversation touche à sa fin, et sa petite fille se met à pleurer à côté de lui. Un pleur puissant, d'enfant qui sait ce qu'il veut. En riant, il balance : «» On s'en serait douté.