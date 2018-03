Icardi réduit la Samp en poussière

Sampdoria (4-3-1-2) : Viviano - Bereszyński (Verre 34e), Silvestre, Ferrari, Murru - Barreto (Regini, 54e), Torreira, Praet - Ramirez (Caprari, 50e) - Quagliarella, Zapata. Entraîneur : Marco Giampaolo.



Inter (4-2-3-1) : Handanovič - Cancelo, Škriniar, Miranda, D’Ambrosio - Gagliardini, Brozović - Candreva (Vecino, 78e), Rafinha (Valero, 80e), Perišić - Icardi (Eder, 66e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

Chirurgical.Des Milanais cinquièmes, des Gênois septièmes, et huit unités au classement entre les deux équipes : sur le papier, la Sampdoria ne faisait pourtant pas figure de petit poucet à l'heure de recevoir l'équipe qui fut un temps leader de l'élite. Mais Mauro Icardi est passé par là, a fait le taf avec le souci du détail et a brisé son ex en cinq morceaux. De quoi mettre la pression sur les deux clubs de la capitale dans la course du podium.Sur une pelouse très usée par la flotte, Rafinha fait d'abord le cochon devant le but, avant une minute de grâce pour Viviano (21). Le portier voit ensuite un coup de pied de coin de Cancelo terminer directement sur sa transversale (22). Dans la piscine de Luigi-Ferraris, lespassent logiquement par les airs. Avec réussite : Candreva trouve Perišić, lequel lobe Viviano d'un coup de casque remarquable (26). Libérés, lesenchaînent et Icardi plante sa centième banderille en championnat sur un penalty très généreux obtenu par Rafinha (30). Quelques secondes plus tard seulement, l'Argentin régale encore d'une inspiration du talon (31) pour plier la partie la demi-heure de jeu à peine passée. Le meilleur ami de Maxi López manque ensuite le cadre (38), alors qu'Handanovič s'interpose devrant Praet (35) et que Zapata tape le montant (41). Attiré par l'odeur du sang, Icardi s'offre un triplé sur un nouveau ballon qui traîne dans les seize mètres, et peut déjà repartir avec la gonfle sous le coude au bout des 45 premières minutes.Mais l'attaquant aux quatre petites capes avec l'prend quand même la peine de faire son retour après la causerie pour un deuxième acte moins prolifique de la part des Lombards. D'une reprise de volée avec rebond, l'artificier soumet une quatrième fois le pauvre Viviano à ses pieds pour manger le deuxième quadruplé de sa carrière (en une vingtaine de minutes), après une autre performance XXL face à Pescara en janvier 2013 avec... la Sampdoria Boucle bouclée.