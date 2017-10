Icardi offre le derby à l'Inter

L'Inter remporte un nouveau derby milanais complètement dingue (3-2). Si les Nerazzurri n'ont pas brillé tout au long de la rencontre, ils ont pu compter sur leur capitaine. Auteur d'un triplé, on a nommé Mauro Icardi.

756

Première période à la sauce interiste

Icardi pour contrecarrer le retour rossonero

Il n'avait pas marqué dans le jeu depuis le 26 août, à ce qu'il paraît. Mais Mauro Icardi a bien montré ce soir, à un moment ô combien important et opportun, dans un derby, ce qu'était un véritable avant-centre. Autrement dit, le type capable de rentrer les occasions dont il dispose. Il en a eu trois, l'Argentin les a toutes converties. Toutes. Une demi-volée, une volée en extension complète, un penalty à la dernière minute. Des gestes compliqués. Mais par trois fois, le cuir était très loin des gants de Donnarumma. Et ces trois buts valent un derby milanais et une deuxième place de Serie A. Milan n'est pasce soir, c'est Icardi qui règne sur Milan.L' Inter avait bien tracé la voix grâce au choixde l'attentisme. De fait, la tactique duconsiste dans un premier temps à laisser le cuir dans les pieds adverses pour mieux jaillir en contre. Mais les ballons sont rares et mal négociés. Et très vite, lessurpassent la tension pour se montrer sous leur meilleur jour. Symbole du constat, Antonio Candreva : après deux centres proprement scandaleux, l'ailier règle la mire pour offrir le premier frisson au Meazza en touchant la barre. Puis, en délivrant une offrande exceptionnelle depuis son côté droit à Icardi, qui en bon avant-centre, ne manque pas son geste face à Donnarumma. Derrière, le Milan ne parvient pas à réagir. Gênés par le pressing adverse – et le positionnement très haut de Vecino prenait tout son sens –, lesn'arrivent pas à se projeter. Passé un Bonaventura volontaire, il faut une étincelle de Kessié pour récupérer un ballon et servir en profondeur Borini afin d'entrevoir une unique occasion juste avant la pause.Solution de Montella pour inverser la tendance... sortir Kessié. Et il est fou de constater à quelle vitesse le changement tactique lui donne raison. Un but de Musacchio à la suite d'un poteau de Silva n'est pas validé pour cause de hors-jeu, mais le ton est donné. Le Milan s'est transformé, et ne va pas cesser d'apporter le danger devant Handanović. Lequel s'interpose devant Suso une première fois, avant de s'incliner : le même Espagnol, laissé étonnamment libre de ses mouvements à l'entrée de la surface, a tout le temps d'ajuster le portier slovène d'un enroulé parfaitement collé au poteau. Tout s'accélère alors.Milan semble prendre le dessus. Mais Handanović est intraitable. Et c'est finalement l'Inter qui frappe à nouveau, encore par Icardi à la suite d'un magnifique travail de Perišić. Pas anéanti pour autant, Milan repart de l'avant. Handanović résiste encore. Une parade, deux parades, puis l'égalisation malheureuse, sur une reprise au second poteau de Bonaventura. On voyait l'Inter s'enfoncer, une faute sur D'Ambrosio dans la surface et Icardi ont surgi. Le derby est, gageons qu'il laissera des traces.