Icardi n'ira pas en Chine (pour l'instant)

Depuis le début du mercato hivernal, n'importe quel joueur qui sait réaliser un contrôle à peu près potable, enchaîner trois passes et cadrer une frappe, est annoncé comme une potentielle cible d'un club chinois. Mauro Icardi , lui, sait faire tout ça, et même mieux. Cette saison, l'Argentin a tout de même planté quinze pions en Serie A. En plus, l'attaquant est en conflit avec ses supporters. De quoi laisser présager d'un départ pour l'Empire du Milieu ?Oui, mais pas tout de suite. À vingt-trois ans, l'Argentin compte bien rester quelques années supplémentaires en Europe. «, a-t-il insisté au micro de Sky Sports Italia Reste à savoir si les ultras du Guangzhou Evergrande ou du Shanghai SIPG sont aussi coriaces que ceux de l' Inter