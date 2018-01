Ibrahimovic vers Los Angeles ?

JD

Zlatan en Amérique.A trente-six ans, le géant suédois pourrait rebondir de sa situation sportive peu enviable à Manchester United (sept apparitions seulement depuis le début de la saison, après une grave blessure au genou). Selon ESPN, Ibrahimovic serait tout prêt d'un transfert au Galaxy de Los Angeles.Si aucun montant n'a encore été avancé, la chaîne américaine justifie sa rumeur par la récente arrivée d' Alexis Sanchez , qui pourrait rendre la tâche encore plus compliqué pour l'ancien international suédois. Aux Etats-Unis , il retrouverait vraisemblablement un poste de titulaire.En même temps on le comprend, qui ne serait pas honoré de porter le même maillot que Michaël Ciani et Romain Alessandrini ?