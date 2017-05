Ibrahimovic opéré avec succès

1

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un petit pas pour le géant suédois. Zlatan Ibrahimovic sera écarté des terrains durant environ neuf mois. Et le Suédois a été opéré avec succès ce matin à Pittsburgh aux États-Unis. Une nouvelle rassurante pour l'attaquant mancunien.De plus, Mino Raiola en est persuadé, Zlatan guérit très bien et il reviendra : «» , d'après le quotidien espagnol