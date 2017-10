Ibrahimović : « Je suis revenu pour finir ce que j’ai commencé »

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Zlatan et ses Blessé en fin de saison dernière , l’attaquant de Manchester United est désormais proche de son retour à la compétition, annoncé en décembre prochain. Il a donc trouvé le moment idéal pour se la jouer au micro de Sky Sports., se vante Zlatan.Il faudra plus que des paroles pour détrôner Lukaku de sa place de titulaire. Et Manchester City de sa place de leader de Premier League.