Ibrahimovic investit dans le hippisme

Animal recognizes Animal. My new challenge: Grande Dieni (6yo mare Eldorado vada Zeshoek X Parsifal) @micholdelsignore pic.twitter.com/gYRx68QRmf — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 5 octobre 2017

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Zlatan fait du Zlatan.Ibra vient d’annoncer sur Instagram s’être offert un nouveau cheval, répondant au doux nom de Grande Dieni. Commençant peut-être à trouver le temps long, après sa blessure au genou contractée face à Anderlecht la saison dernière , le géant suédois de Manchester United a décidé de s’associer avec une cavalière italienne, Michol Del Signore, pour acquérir le solide étalon de six ans.Del Signore, qui concourt en saut d’obstacles, est 964mondiale. Elle a «» . Quant à Grande Dieni, il est considéré comme l’un des chevaux de course les plus prometteurs des Pays-Bas.Et son regard fait penser à celui de Zlatan, en prime.