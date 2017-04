Ibra n'abandonnera pas

0

First of all, thank you for all the support and love. Its no news I got injured so I will be out of fotball for a while. I will go through this like everythings else and come back even stronger. So far I played with one leg so it shouldn't be any problem. One thing is for sure, I decide when its time to stop and nothing else. Giving up is not an option. See you soon Une publication partagée par IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) le 23 Avril 2017 à 14h54 PDT

Impossible n'est pas Zlatan.Le Suédois s'est blessé très gravement jeudi soir face à Anderlecht. L'attaquant mancunien, touché aux ligaments du genou, a dû céder sa place à Martial à la 93minute. Et pour revenir, Ibra devra attendre entre six et neuf mois.Une longue blessure qui, selon certains, pourrait mettre fin à sa carrière. Mais ça, ce n'est pas franchement l'avis du principal intéressé : «» a posté l'ex-parisien sur Instagram.Par contre, on en parle de ces veines sur les jambes ?