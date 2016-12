Ibra fait mieux que Ronaldo et Suarez

Zlatan est meilleur que le Ballon d'Or.Passé de Paris à Manchester United cet été, Zlatan Ibrahimovic ne faiblit pas au niveau de ses statistiques. Lundi, dace à Sunderland (3-0), le Mancunien a inscrit son cinquantième but de l’année en club. Seul Lionel Messi a fait mieux en 2016, avec un but de plus au compteur (51 avec le Barça, 59 en tout).Bien revenu dans le coup après un petit coup de mou au début de l'automne, le joueur de trente-cinq ans a inscrit huit buts sur les dix derniers matchs desIl reste un match au Suédois pour dépasser Lionel Messi.