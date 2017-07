Iborra à Leicester

HL

Ils se sont croisés, la saison dernière, lors du quart de finale de Ligue des champions entre Séville et Leicester. Shakespeare, l’entraîneur des, et Iborra ne se quitteront plus. Le capitaine du FC Séville a rejoint le champion de Premier League 2016. Le milieu de terrain avait véritablement tapé dans l’œil du coach anglais lors de ce match.Dans un communiqué, le club andalou a tenu à remercier chaleureusement Iborra pour «» . Celui qui a rejoint le FC Séville en 2013 quitte donc le club où il a remporté trois Ligue Europa.L'élève modèle.