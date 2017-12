Hummels et « le rêve improbable »

AC

Contrairement à d'autres, Mats Hummels n'est pas un doux rêveur.Après la victoire contre Hanovre (3-1) en Bundesliga, le défenseur du Bayern s'est montré prudent avant le match retour face au PSG . Pour ravir la première place du groupe, le Bayern doit totalement inverser la tendance après la cinglante défaite reçue au Parc des Princes en septembre dernier (3-0), et gagner avec au moins quatre buts d'écart sans en encaisser. Une mission presqu'impossible pour l'international allemand : «Laissé sur le banc au match aller, tout comme Jérôme Boateng, Franck Ribéry et Arjen Robben , nul doute qu'Hummels et les Bavarois vont tout faire pour créer l'exploit à l'Allianz Arena.