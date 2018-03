Humiliés et offensés

À désormais 77 jours du lancement de la Coupe du monde, les cris de singe proférés à Saint-Pétersbourg mardi par des supporters russes en direction d'Ousmane Démbélé et de Paul Pogba durant le dernier Russie-France posent question. Après la vuvuzela en Afrique du Sud, les manifestations et les grèves au Brésil, le racisme sera-t-il le démon qui hantera le Mondial en Russie ?

Пусть клоуны, рассказывающие о том, что "в России нет проблемы расизма" посмотрят это видео. Вчера Погба и Дембеле подвергались регулярным(!) расистским оскорблениям настолько массово и громко, что это отчётливо слышно даже в трансляции матча. pic.twitter.com/EGfiRqED2F — CSKA Fans Against Racism (@WeAreCSKA11) 28 mars 2018

Sébastien Puygrenier : « À Saint-Pétersbourg, le racisme est un vrai problème »

La France, pays non grata en Russie

Et la Coupe du monde dans tout ça ?

Par Julien Duez et Steven Oliveira

Propos recueillis par JD et SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tout semblait parfait. Malgré un jeu toujours aussi approximatif, l'équipe de France avait de quoi se réjouir après sa victoire en Russie (1-3) . Et pourtant, ce succès allait vite être gâché par la révélation de cris de singe proférés en direction d’Ousmane Dembélé et de Paul Pogba . À l’approche de la Coupe du monde, l’affaire met la Fédération russe dans l’embarras, elle qui avait promis un tournoi garanti sans incidents. Et pourtant, à en croire Ronan Evain, directeur du réseau Football Supporters Europe (FSE), la réaction du responsable du département sécurité Alexeï Tolkatchiov laisse penser que le pays s’améliore en matière de lutte contre le racisme : «Pas forcément audibles en premier lieu malgré le toit fermé du stade Krestovski, ces cris prouvent qu’il s’agit du fait d’individus isolés et non de la majorité du public. Pour Ronan Evain, «» . Ancien défenseur du Zénith Saint-Pétersbourg (2008-2011), Sébastien Puygrenier avoue ne pas avoir été étonné par ces cris de singe : «Présent au stade lors du match de ce mardi, Ronan Evain analyse les incidents à travers le prisme sensible de la différence culturelle : «» Des explications qui ne convainquent pas l'ancien stoppeur de l’ AS Nancy-Lorraine : «Au-delà des attaques subies par Pogba et Dembélé, c’est l’image de la France tout entière et de sa diversité qui se retrouve attaquée. «(que la Russie a affronté le 23 mars, ndlr)» , poursuit le directeur de la FSE. Et l’État lui-même a une part de responsabilité, en opposant l’image d’une Russie solide face à un Occident en pleine décadence : «» Heureusement, ce grand chauve avec des chaussures noires qu'est Sébastien Puygrenier assure que certains Russes restent fidèles à la tradition : «Dès lors, la situation est quelque peu embarrassante pour le pouvoir russe. S’il a fait de la lutte contre le hooliganisme son cheval de bataille – avec la quasi-certitude aujourd’hui que les incidents vécus en France lors de l’Euro 2016 seront absents lors du Mondial –, c’est face à une menace beaucoup plus diffuse qu’il doit désormais se tourner. Mais Ronan Evain en est convaincu, le prochain Mondial ne devrait pas être le théâtre d’incidents majeurs. «Une image que surveille étroitement la FIFA, même si cette dernière est moins exposée que le pays organisateur. «» , conclut Ronan Evain. Et pourtant, pour résoudre le chantier du changement des mentalités, il faudra sûrement bien plus qu’une série de règlements. Histoire que personne ne soit exclu de la grande fête des peuples.