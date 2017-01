Huit petits Zlatan sont nés en 2015

1

Un Zlatan de perdu, huit de retrouvés.Si Zlatan Ibrahimovic a quitté la Ligue 1 cet été pour rejoindre la Premier League, la France a de quoi se consoler. En 2015, huit parents ont appelé leur nouveau-né Zlatan d'après le classement des prénoms les plus donnés en 2015 établi par l'INSEE. C'est quinze de moins qu'en 2014 et vingt-cinq de moins qu'en 2013, année où trente-trois bébés s'étaient appelés Zlatan en France. PSG toujours, l'attaquant Edinson Cavani donne visiblement plus d'idées puisque treize petits Edinson ont vu le jour en 2015. Loin, très loin des 5637 Gabriel nés lors de cette même année.Clairement un effet Obertan.