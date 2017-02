Hugo Broos, tombeur de ces dames

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour la Saint-Valentin, il y a ceux qui ont prévu de regarder la Ligue des champions, et ceux qui iront au resto avec madame et Hugo Broos Une semaine après son succès avec les Lions indomptables lors de la dernière CAN, il en a profité pour faire le bilan à froid sur les ondes de la RTBF.Le technicien belge a rappelé à quel point les pronostics sur son destin avec le Cameroun étaient mauvais lors de son arrivée il y a un an : «. [...]L'histoire a donné tort à ses cheveux, et Hugo Broos est devenu une star au Cameroun , et pas seulement dans les milieux sportifs : «[...]Pas question d'évoquer un retour en Belgique donc. Le prochain objectif de Broos s'appelle Coupe des confédérations. Avec qui pour l'accompagner ?