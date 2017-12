Hugo Broos n'est plus sélectionneur du Cameroun

1

JB

Il planait un parfum de roussi pour Hugo Broos Incapable d'envoyer le Cameroun au Mondial russe, l'entraineur des Lions Indomptables s'est fait éjecter du poste qu'il occupait depuis début 2016. Près d'un an après la CAN remportée au Gabon , le Belge était en conflit avec la Fédération (notamment à cause de salaires impayés) et plusieurs de ses joueurs. Les Camerounais n'avaient terminé que troisièmes de leur groupe de qualification à la Coupe du monde, à sept points du qualifié, le Nigeria C'est con, Claude Le Roy est déjà pris.