Huddersfield : un abonnement low-cost en Premier League

Merci Patron.Huddersfield Town est de retour en Premier League la saison prochaine, après quarante-cinq ans d'attente. Une montée pas vraiment anticipée par le petit club coincé entre Manchester et Leeds, mais qui compte trois titres de champions... entre 1924 et 1926.Mais à Huddersfield, on n'a qu'une parole. En 2010, le président avait déclaré que si le club venait à retrouver la Premier League, le prix des abonnements n'augmenterait pas. Chose promise, chose due. Pour la saison prochaine, les fidèles supporters pourront ainsi s'offrir le précieux pass pour cent treize euros seulement. Moins cher que le prix d'une seule place dans les grands stades anglais. À titre de comparaison, les supporters sstrasbourgeois devront lâcher minimum 220 euros. Une belle offre qui devrait assurer le remplissage du John Smith Stadium et des ses 24 500 places.